Los docentes se sienten sobrecargados asumiendo la vacunación infantil

FSIE-Comunitat Valenciana, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, y uno de los más representativos en la enseñanza privada y la atención a la diversidad funcional en la Comunitat Valenciana, ha denunciado hoy que los profesionales educativos van a ver excedidas y sobrecargadas sus funciones con la campaña de vacunación de los menores de 5 a 11 años por lo que ha reclamado la “urgente” incorporación de personal sanitario en los centros. El sindicato ha señalado que “tenemos que actuar con responsabilidad, y lo más responsable es contar con personal adecuado y no descargar este peso sobre el personal docentes, que, no nos olvidemos, no está especializado en cuestiones sanitarias”.

FSIE se ha pronunciado de esta manera tras la decisión de la estrategia de vacunación en los menores de 5 a 11 años, la que acumula la mayor incidencia acumulada de contagios. Así, desde FSIE defendemos que los profesionales educativos, “especialmente los responsables covid y los tutores, no deberían ver alterada su función docente durante el proceso de vacunación en los centros, por lo que volvemos a reivindicar la necesidad de incorporar personal sanitario en los centros para que se ocupe”. Si esta función recae sobre el profesorado, “quien pierde es el alumno y el sistema educativo”. Por todo ello, FSIE ha reiterado que “es fundamental que se incorpore personal sanitario fijo en los centros para coordinar la campaña y que los profesionales sean considerados personal de riesgo”. Además, FSIE ha señalado que “tras estas semanas de curso ha quedado más que demostrada la necesidad de un profesional sanitario en los centros educativos para detectar, controlar y vigilar cualquier brote o incidencia relativa al COVID”.

Según ha explicado Jesús Gabaldón, secretario de finanzas de FISE Alicante en Mediodía COPE Alicante, "esta medida conseguirá reducir la presión sobre la atención primaria y aligerar el peso que llevan otros profesionales". Por otro lado, añade que "es necesario reconsiderar la clasificación del nivel de riesgo que afecta a los trabajadores de centros educativos al desarrollar su trabajo". Actualmente, están considerados como personal de Nivel de riesgo 1, correspondiente a personas con similar riesgo al comunitario y cuyo trabajo se realiza sin contacto con personas sintomáticas. "Esta clasificación no responde a la realidad y debe ser modificada para que los profesionales de los centros educativos puedan acceder a la vacuna de la gripe estacional".