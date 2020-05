Yolanda Fuentes considera que la decisión de Ayuso "no está basada en criterios de salud"

La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, ha dimitido de su cargo pocas horas después de que el Gobierno regional decidiera pedir al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de la desescalada, petición formalizada con la entrega de la documentación el jueves por la noche.

La Comunidad de Madrid ha presentado al Ministerio de Sanidad la documentación requerida para solicitar pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo 11 de mayo pasadas las diez de la noche, alegando que desde abril ha habido un descenso de un 84 % en el número de hospitalizados y de un 64 % en el de ingresados en UCI.

En una carta desvelada por ' Servimedia ', Fuentes relata su rechazo a la dirección que el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha tomado respecto al futuro inmediato de la comunidad autónoma, al discrepar con la decisión del Ejecutivo de pasar a la fase 1 del desconfinamiento.

Según ha podido conocer 'Servimedia', Yolanda Fuentes habría señalado desde el minuto 0 al consejero madrileño que Salud Pública debía guiarse por los indicadores tanto epidemiológicos como asistenciales para iniciar la desescalada de las limitaciones del estado de alarma, reiterando que la Comunidad de Madrid no está en disposiciones técnicas óptimas para pasar de fase.

En este sentido, explica que su compromiso con la administración pública le impide estar de acuerdo con la decisión, que a su juicio "no ha estado basada en los criterios de salud" sino en base a criterios políticos y económicos. Por ello, Fuentes subraya que no le queda "otra opción" que desvincularse de su cargo presentando su dimisión.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de la Laguna, Fuentes fue nombrada directora general de Salud Pública en septiembre de 2019, cargo que ya ocupó entre julio de 2015 y enero de 2017, cuando volvió a su plaza de especialista en Medicina Preventiva en el Hospital Clínico San Carlos de la capital. Desde mayo de 2018 hasta la actualidad ha desarrollado su actividad como subdirectora médico del Hospital Universitario la Paz de Madrid.

Será sustituida en su cargo por el exdirector del hospital temporal de Ifema, Antonio Zapatero, que también ejercerá como viceconsejero de Salud Pública. En el Gobierno regional no han aclarado los motivos de la dimisión, y la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en una entrevista en Cuatro que no ha hablado con Fuentes de ello: "La he visto en alguna ocasión, pero no he tenido ocasión de preguntarle", ha dicho. Su objetivo, ha añadido, era "reestructurar este área y poder guiar la salida del COVID con personas como Zapatero al frente. Es una decisión que no se toma en media hora".