Vox expulsa a Ortega Smith de la Ejecutiva tras meses de desencuentros y le sustituye la diputada catalana Júlia Calvet
La relación entre el aún diputado y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, uno de los fundadores de Vox, y el partido se ha deteriorado en los últimos meses
Madrid - Publicado el
1 min lectura
Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith de la Ejecutiva, tras meses de desencuentros, y le sustituirá la actual portavoz de Juventud de la formación, Júlia Calvet, según ha informado el partido este martes.
La relación entre el aún diputado y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, uno de los fundadores de Vox, y el partido se ha deteriorado en los últimos meses y Vox ya le apartó de la portavocía adjunta en el Congreso a principios de noviembre.
Calvet, jurista, es un valor al alza en Vox. Expresidenta de la plataforma estudiantil S'ha Acabat!, Júlia Calvet también es diputada autonómica en el Parlamento de Cataluña.
