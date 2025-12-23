COPE
Vox expulsa a Ortega Smith de la Ejecutiva tras meses de desencuentros y le sustituye la diputada catalana Júlia Calvet

La relación entre el aún diputado y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, uno de los fundadores de Vox, y el partido se ha deteriorado en los últimos meses

Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith de la Ejecutiva, tras meses de desencuentros, y le sustituirá la actual portavoz de Juventud de la formación, Júlia Calvet, según ha informado el partido este martes.

La relación entre el aún diputado y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, uno de los fundadores de Vox, y el partido se ha deteriorado en los últimos meses y Vox ya le apartó de la portavocía adjunta en el Congreso a principios de noviembre.

Calvet, jurista, es un valor al alza en Vox. Expresidenta de la plataforma estudiantil S'ha Acabat!, Júlia Calvet también es diputada autonómica en el Parlamento de Cataluña.

