El Hospital 12 de Octubre participa en un estudio que demuestra que el trasplante de microbiota fecal puede ser utilizado como terapia frente a la intoxicación por alcohol

El Hospital 12 de Octubre, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, participa en un estudio que demuestra en modelo animal que el trasplante de microbiota fecal puede ser utilizado como terapia frente a la intoxicación aguda por consumo de alcohol. El trabajo reveló una mejora de la barrera intestinal y una reducción del daño al hígado y la acumulación de lípidos que provoca el abuso de bebidas etílicas. El estudio está liderado por la Universidad Complutense de Madrid y sus resultados han sido publicados en 'Frontiers in Nutrition'.

Frontiers in NutricionArtículo. “Fecal microbiota transplantation from female donors restores gut permeability and reduces liver injury and inflammation in middle–aged male mice exposed to alcohol”. Frontiers in Nutrition





