El Hospital 12 de Octubre participa en un estudio que demuestra que la gripe, unida a neumonía bacteriana, incrementa más de tres veces el riesgo de fallecimiento

El Hospital 12 de Octubre ha participado en un estudio que demuestra que la gripe, unida a neumonía bacteriana, incrementa más de tres veces el riesgo de fallecimiento. Este trabajo, publicado en la revista 'International Journal of Infectious Diseases', está coordinado por el Grupo de Investigación Virología e Inmunidad Innata de la Universidad CEU San Pablo (CEU USP), en colaboración con la Unidad de Inmunología y Trasplantes del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y con la participación de Antonio Lalueza, médico especialista en Medicina Interna, junto al Hospital Gregorio Marañón y la Universidad Internacional de La Rioja.

"Más del 90% de las necropsias de pulmón analizadas de fallecidos por gripe durante la pandemia de 1918 tenían una alta presencia de bacterias, algo que pudo estar asociado a una mayor letalidad que la causada únicamente por la infección viral","Determinants of poor clinical outcome in patients with influenza pneumonia: a systematic review and meta–analysis", International Journal of Infectious Diseases (2023), doi: https://www.ijidonline.com/article/S1201–9712(23)00135–2/fulltext#%20





