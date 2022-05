El Festival Madrid en Danza y Sesión Vermú, protagonistas de la programación cultural de la Comunidad de Madrid

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid contará, un fin de semana más, con la celebración de la 37ª edición del Festival Madrid en Danza, una apuesta por la autoría contemporánea y los creadores emergentes, que refuerza el compromiso del Gobierno regional con esta disciplina y que, hasta el 14 de junio, ha programado 26 espectáculos en 17 municipios.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hasta el 22 de mayo ? De martes a sábados 19:45 horas / Domingos 18:30 horas ? Sala Verde ? Teatros del Canal. MADRID

37º Festival Madrid en Danza –

14 de mayo ?

21:00 horas ? Teatro Pradillo. MADRID

37º Festival Madrid en Danza –

14 de mayo ?

20:00 horas ? Teatro Tomás y Valiente. FUENLABRADA.

14 de mayo ? 18:00 horas ? Corral de Comedias. ALCALÁ DE HENARES

14 de mayo ? 19:00 horas ? Real Coliseo Carlos III. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Sábado 14 mayo ?

20:00 horas ? Centro Cultural Pilar Miró. MADRID

Sábado 14 mayo ?

20:00 horas ? Centro Cultural Paco Rabal. MADRID

Sábado 14 mayo ? 20:00 horas ? Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte. LA CABRERA

Municipios de la Comunidad de Madrid

14 de mayo ? 12:00 horas ? Catedral de la Almudena. MADRID

Domingo 15 mayo ? 12:00 horas ? Sala Verde ? Teatros del Canal. MADRID

15 de mayo ? 19:00 horas ? Real Coliseo Carlos III. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Municipios de la Comunidad de Madridca2m

Hasta el 21 de agosto de 2022 ? Centro de Arte 2 de Mayo. MÓSTOLES

Hasta el 15 de mayo de 2022 ? Centro de Arte 2 de Mayo. MÓSTOLES

Hasta el 22 de mayo de 2022 ? Sala El Águila de la Comunidad de Madrid. MADRID

Hasta el 24 julio de 2022 ? Sala Alcalá 31. MADRID

Hasta el 8 de enero de 2023 ? Museo Arqueológico Regional. ALCALÁ DE HENARES

Hasta el 24 de julio de 2022 ? Sala Mateo Inurria ? Fundación Canal. MADRID

Hasta el 21 de agosto de 2022 ? Museo CA2M. MÓSTOLES

Hasta el 24 de julio de 2022 ? Sala Canal de Isabel II. MADRID

Hasta el 2 de octubre de 2022 ? Casa Museo Lope de Vega. MADRID

Sesión VermúindieTitun. The Serendipity Of The Black Swan’s DeathLadies Football ClubLa difícil decisiónLa gota de sangreLittle Night TalesLa mitad olvidada. Mujeres de 27.ConquistadoresBailautora,Cabeza de cartelUn puente donde quedarse Sala de Arte Joven Raíces por defecto Se busca comisario/a Reflector de miríadasEspejo y Reino / Ornamento y EstadodeconstrucciónTáctica SintácticaMatter





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.