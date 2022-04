La Comunidad Madrid se prepara para celebrar La Noche de los Libros el próximo viernes

La Comunidad de Madrid se prepara para celebrar La Noche de los Libros, que tendrá lugar el viernes 22 de abril. Esta cita cultural incluirá más de 380 actividades y contará con la participación, entre otros, de Mario Vargas Llosa, Annie Ernaux, Andrés Trapiello, Elvira Sastre, Manuel Vilas, Violeta Monreal, Joaquín Reyes, Kenny Ruiz, Nando López, Isaac Rosa, Lara Moreno y Ana Iris Simón. La XVII edición de este evento se desarrollará a lo largo de todo el día en librerías, bibliotecas, museos, instituciones y centros culturales de Madrid y otros 66 municipios de la región.

La mirada quieta, Maestra de la primera persona¡Ay! Me equivoqué, pero no me importa;Poesía o Barbarie | Slam PoetryLaboratorio Sónico de Relatos Urbanos. Un proyecto de Chico TrópicoSicalípticas. El gran libro del cuplé y la sicalipsis,(made in Madrid). Poesía en concierto,El Madrid de las escritoras: literatura, periodismo y políticaEl Madrid Noir de Servando Rocha,A la caza de librosHumor absurdo, ¿Hay un humor "de Madrid"?Universal Poem#lanochedeloslibrosuniversalMemoria oral de la familiaFlores de asfalto. Un paisaje de ciudad forjado entre las grietas.Literatura y artes plásticas, padres, hijos y legadosLiteratura juvenil y redes socialesUtopías y distopías de ciudad.Ensayo sobre la ceguera. Lectura a ciegas en homenaje a José SaramagoEl txistu en el siglo XXI. www.madrid.org/lanochedeloslibros





