La Comunidad de Madrid dedica una muestra a Guillermo Mora, uno de los artistas con más proyección en el panorama creativo español

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy la nueva propuesta expositiva de la Sala Alcalá 31, Un puente donde quedarse, un proyecto con el que el artista Guillermo Mora exhibe más de 40 obras, a la vez que transforma el propio espacio arquitectónico de la sala y cuestiona los límites entre disciplinas artísticas. Podrá visitarse hasta el 24 de julio, con entrada gratuita.

Un puente donde quedarse100 Painters of TomorrowA day with youHorizontalNow, Soon, Then, Tomorrow, El escritorio circular Nunca casi nunca a veces siempre,





