Vuelven las Jornadas Científicas de San Lorenzo de El Escorial

Las Jornadas Científicas regresan a San Lorenzo de El Escorial desde este jueves 14 hasta el 24 de octubre. Es la séptima edición y, como novedad, el cambio de nombre. Antes eran EscoCiencia.

Están organizadas por el Ateneo Escurialense y el Ayuntamiento y cuentan con la participación de importantes entidades como laFundación Gustavo Bueno, el Centro de Astrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de FísicaCorpuscular, la Universidad Complutense de Madrid, el Laboratorio de Estudios Científicos yAplicaciones, el Real Colegio Alfonso XII y Patrimonio Nacional.

Por ellas pasarán reconocidos divulgadores del mundo de la Ciencia en los campos de la Astrofísica, Filosofía, Informática, Biología o Medicina.

"No ha sido fácil organizar esta edición en pandemia. Normalmente empezamos a organizar pronto, en primavera, y entonces no teníamos nada claro qué iba a pasar", explica la presidenta del Ateneo Escurialense, Soly González, quien ha destacado el fuerte calado que tienen estas jornadas en la población sanlorentina. "Para poder seguir las charlas no se requiere tener ningún conocimiento previo y generalmente se llenan. Estamos muy cerca de los vecinos y les estamos super agradecidos por el recibimiento y la acogida".

El punto de partida de esta edición será, este jueves, a las 18 horas, una proyección cinematográfica con coloquio posterior, "Los últimos días del Edén', en la Casa de Cultura.

Además de las ponencias, están programadas visitas guiadas a la Biblioteca y Esfera Armilar del Real Monasterio los días 16, 17, 23 y 24. Para participar será necesario inscribirse en cultura@aytosanlorenzo.es o en el teléfono 91 896 07 72 con 48 horas de antelación y esperar correo de confirmación desde Casa de Cultura.

También se han organizado dos talleres "Del papel al dron" y "En torno a Leonardo" los días 16 y 23 a las cinco de la tarde, así como visitas a los Laboratorios y Museo del Real Colegio Alfonso XII.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Día 14. 18:00 horas. Cinefórum: “Los últimos días del Edén”, de John MacTiernan, protagonizada por Sean Connery y Lorraine Braco y moderada por Miguel Ángel Ramos y Abelardo Rubio.

Día 15. 18:30 horas. Conferencia: “Por qué la filosofía es importante para la Ciencia”, por Carlos M. Madrid Casado, Investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Licenciado en Matemáticas y Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid.

Día 16. 9:30 horas. Visita al los Laboratorios y Museo del RC Alfonso XII. Con reserva previa.

Día 16. 12:00 horas. Conferencia: De hackear las radiofrecuencias a monitorizar el COVID-19 desde el Espacio, por José Luis Vázquez-Poletti, profesor Titular en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los coordinadores del Grupo de Hacking Ético de la UCM

Día 16. 17:00 horas. Taller: “Del papel al dron”.

Día 17. 10:00 horas. Visita a la Biblioteca y Esfera Armilar del Monasterio. Con reserva previa.

Día 22. 18:30 horas. Conferencia: “De los bosques de San Lorenzo de El Escorial hasta la Antártida, con Exploradores de National Geographic”, por Rüdiger Ortiz Álvarez, explorador de National Geographic, y David Velázquez, biólogo de la UAM, con casi 20 años de experiencia en investigación polar, ha realizado varias expediciones a las zonas más extremas tanto del Ártico como de la Antártida.

Día 23. 9:30 horas. Visita a los Laboratorios y Museo del RC Alfonso XII. Con reserva previa.

Día 23. 12:00 horas. Conferencia: “Donde la Ciencia no llega”, por Ignacio Crespo, licenciado en medicina y divulgador, coordina la sección de ciencia del periódico La Razón y su podcast: Noosfera.

Día 23. 17:00 horas. Taller de maquetas: “En torno a Leonardo”.

Día 24. 10:00 horas. Visita a la Biblioteca y Esfera Armilar del Monasterio. Con reserva previa.

Día 24:00. 12:00 horas. Conferencia de clausura: “El Universo”, por Alberto Aparici, coordinador de divulgación en el Instituto de Física Corpuscular, un centro mixto de la Universidad de Valencia y el CSIC, colaborador de Onda Cero y participante en las Jornadas por sexto año.