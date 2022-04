Valdesquí bate récord: es la única estación de esquí de España que sigue abierta

Ni Baqueira en el Pirineo Catalán, ni Candanchú en el Pirineo Aragonés ni Sierra Nevada en Granada... la lista podría seguir. Ninguna está abierta. Todas las estaciones de esquí de España permanecen cerradas salvo una y está en la Sierra de Guadarrama: es Valdesquí, en el Puerto de Cotos.

La estación madrileña ya había clausurado temporada el domingo, 17 de abril, pero la gran nevada del pasado miércoles 20, con espesores de medio metro, llevó a sus responsables a tomar la decisión de reabrirpara dar a los aficionados "unos días de esquí de propina" con el objetivo de mantenerse hasta el fin de semana gracias a lo que calificaron como "nueva Filomena".

La grata sorpresa ha sido que sigue aún en funcionamiento. “Somos la única estación abierta de España", comunicaba a través de las redes Valdesquí, que este lunes colgaba el cartel de aforo completo en su aparcamiento.

Buenos días ????, lo hemos conseguido. Somos la única estación abierta de España.

Mañana martes también abriremos, esta tarde en nuestra web tendréis la previsión para mañana. Os iremos informando día a día de las previsiones de apertura. El miércoles viene un temporal de lluvia. pic.twitter.com/pOE9KSPqHD — @ValdesquiCotos (@ValdesquiCotos) April 25, 2022

El director de la estación, Agustín Ramírez, confirmaba hace unos días que no es la primera vez que se produce una nevada en esta época, pero no de tal magnitud. "Nevadas tan tardías han pasado otros años, pero tanta cantidad de una sola vez hacía muchísimos años que no pasaba”. Eso sí, ya ha anticipado que, a estas alturas del año, las altas temperaturas y la lluvia hacen difícil que se pueda mantener la nieve para el Puente de Mayo.

De momento, este martes Valdesquí permanece abierta con nada menos que 16 pistas disponibles (Escuela I, Pradera I, II y III, Bola I y II, De la Fuente, Estadio, Guarramillas, Noruego I y II, Paso Palomas, Quinta Aveniad, Tubo, La Solana y Valdemartín I), un total de 13 kilómetros esquiables de nieve primavera, con espesores de entre 30 y 50 centímetros, viento en calma y temperaturas de entre 0 y 1 grados.

Estamos muy agradecidos por vuestra respuesta en esta última Bola Extra ??, nevó mucho y sabíamos que vuestra respuesta sería muy positiva. Nos lo habéis hecho saber en cada comentario. ¡Gracias!.

¡IMPORTANTE! Mañana solo acceso con reserva online. https://t.co/zvVYjC0P2Vpic.twitter.com/aAOknPpNG1 — @ValdesquiCotos (@ValdesquiCotos) April 25, 2022