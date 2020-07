Torrelodones lanza Plaza Central, una plataforma de comercio online

El Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha de Plaza Central Torrelodones, un mercado online pensado para dar visibilidad al comercio de proximidad del municipio.

Plaza Central es una de las principales apuestas del municipio para combatir las consecuencias en el tejido empresarial de la crisis del coronavirus. Será una plataforma abierta en la que cualquier empresario de Torrelodones podrá tener su espacio.

El Consistorio ha adquirido la plataforma en la que se sustenta y proporcionará formación y asesoramiento a quienes la utilicen. Se apuesta así por la modernización del comercio local para mejorar su competitividad.

"Es un Marketplace, una tienda de tiendas donde todos los comerciantes y empresarios del municipio podrán sumarse y tener su propio espacio. Ellos decidirán lo que van a vender ahí, lo que ponen a disposición de los clientes ", asegura Jesús Moreno, portavoz del Ejecutivo.

La experiencia que ha animado a atreverse con esta Plaza Central ha sido, durante el confinamiento, el éxito de la iniciativa Valientes a Domicilio, que se puso en marcha para poner en contacto a los vecinos con las tiendas de la localidad.

Si los ciudadanos cada vez utilizan más el comercio electrónico, qué mejor que poder contactar desde casa no solo con las tiendas sino con todo tipo de servicios de su municipio. "Puestos a usar el E-commerce, por qué no uno que nos dé ese producto de cercanía, de nuestra tienda de toda la vida, pueden unirse comercios de alimentación, de ropa... pero no solo productos, también empresas que ofrezcan servicios", añade Moreno.

El proyecto de Plaza Central no tendrá ningún coste durante el primer año para los empresarios que quieran adherirse a él.

Durante este verano se harán las primeras pruebas piloto para que esté perfectamente operativo a la vuelta de vacaciones.