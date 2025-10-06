Lorca presentará alegaciones a los nuevos mapas de inundación del Ministerio de Transición Ecológica

El Ayuntamiento de Lorca ha cuestionado el último mapa de riesgo de inundación publicado por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y se reunirá este martes con los vecinos afectados para consensuar alegaciones al documento, cuyo plazo de exposición pública termina el 31 de octubre.

El concejal de Pedanías, Ángel Meca, ha dicho que el consistorio ha recibido más de un centenar de consultas y ruegos de información de particulares afectados desde que el Miteco publicó en julio la cuarta actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación.

Ha recordado que ni el Miteco ni la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han contestado ninguna de las alegaciones a los mapas anteriores y que las sucesivas modificaciones han supuesto una ampliación del 50 por ciento de las zonas afectadas por restricciones ante el riesgo potencial significativo de inundación.

La evaluación del consistorio encuentra “grandes afecciones sin justificación” en terrenos de las pedanías de Campillo, Torrecilla, La Escucha, Purias o Cazalla, ha dicho Meca, que ha remarcado el perjuicio de los propietarios por la depreciación del suelo o la imposibilidad de construir o de realizar en ellos actividades profesionales.

Los representantes municipales se reunirán este martes a las 20 horas con los 200 afectados en el recinto ferial Ifelor y ha convocado a la reunión a instituciones como la patronal Ceclor o la Cámara de Comercio para consensuar las alegaciones, sumando a las de carácter técnico las de ámbito profesional y social.