Teresa y Benito Rabal: "Es muy emocionante ver el apoyo que estamos recibiendo"

Los hijos de Asunción Balaguer y Francisco Rabal, la cantante, actriz y presentadora Teresa Rabal y el director de cine, guionista y escritor Benito Rabal seguirán luchando para que el Ayuntamiento de Alpedrete rectifique y vuelva a colocar las placas con los nombres de sus padres en la Casa de la Cultura y en la Plaza en la que ésta se ubica, respectivamente.

De momento, entregarán 5.788 firmas recogidas contra la decisión del equipo de Gobierno de Alpedrete, PP-VOX, de retirar los nombres a estos espacios públicos, dedicados al matrimonio en 2001 y 2015 en reconocimiento a su valía y trayectoria artística y al hecho de haber sido vecinos ilustres del municipio.

Así lo anunciaban este miércoles en una rueda de prensa en la sede de la Fundación AISGE -entidad gestora de los derechos de propiedad intelectural de artistas e intérpretes-, a la que asistió una nutrida representación del mundo de la cultura y la política.

Durante la comparecencia, los hermanos Rabal Balaguer aseguraron no entender las razones con los que el Ejecutivo alpedreteño ha justificado su acción y coinciden en que detrás sólo hay una motivación política dado el conocido pensamiento progresista de sus progenitores, circunstancia que nunca supuso un impedimento para compartir lazos de amistad y cariño con personas y gobiernos de distinto signo.

"Es verdad que estaban afiliados al Partido Comunista, pero eran gente abierta a todos los pensamientos políticos. Tanto es así, y lo voy a decir porque es insólito lo que está ocurriendo, cuando mi padre murió y bajó el avión en Burdeos, Aznar, entonces presidente del Gobierno, y Rajoy, ministro de Cultura, nos fletaron un avión, nos facilitaron absolutamente todo para poderlo traerlo a España ¿Cómo se explica que ahora el PP, junto con VOX, quiten los nombres? No se entiende".

"Mis padres generaban consenso entre todas las ideologías", insistía Benito Rabal, quien aprovechó en este punto para agradecer al Grupo Municipal del PP de Águilas -localidad natal de Francisco Rabal- su apoyo. "Yo les felicité por su valentía, por haber roto esa disciplina de partido". Y añadió que confían en que en este mismo sentido se pronuncie Fernando López-Miras, presidente de la Región de Murcia (del PP). "Estoy esperando a que diga algo, ya que mi padre era Hijo Predilecto de Murcia y mi madre Hija Adoptiva", decía Benito. "Yo lo llamé personalmente y todavía no ha contestado", agregaba su hermana.

Teresa Rabal, por cierto, también desmintió que haya amenazado al alcalde de Alpedrete. "Amenazas no ha recibido ninguna. Yo lo único que le dije es que el nombre de mis padres no lo podría poner en el salón de actos porque teníamos que darle la autorización Benito y yo, y que si no lo hacía, y lo hacía por la fuerza igual que había hecho esto, que se atuviese a las consecuencias. Me refería a abogados, esto es, a las consecuencias jurídicas".

El Ayuntamiento de Alpedrete anunció que el pasado 26 de abril, tras retirar los nombres del matrimonio de actores de la Plaza y de la Casa de Cultura, rebautizadas como Plaza de España y Centro Cultural La Cantera, que otorgaría al salón de actos el nombre de "Teatro Francisco Rabal y Asunción Balaguer", pero no ha dado marcha atrás en su decisión de eliminar sus nombres de la plaza y de la casa.

"Sabemos de la terquedad de la política actual, se ha bregado con el alcalde y no parece haber marcha atrás, pero vamos a seguir", ha dicho el presidente de AISGE, el actor Emilio Gutiérrez-Caba.

Al igual que Gutiérrez-Caba y la Fundación que preside, otras personalidades, instituciones y entidades del mundo de la cultura y el arte, la educación, la política y la sociedad civil han plasmado su firma en un manifiesto pidiendo al Ayuntamiento de Alpedrete que restituya los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer en el lugar donde estaban. Cantantes como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat o Lolita, actores como Jorge Sanz o Javier Cámara, directores de cine como Isabel Coixet, periodistas, escritores, profesores universitarios, políticos, la SGAE, la Unión de Actores, la Academia de Cine o los sindicatos CCOO y UGT forman parte de la larga lista que respalda el manifiesto.

En la rueda de prensa también se anunciaba la convocatoria de una concentración ciudadana este sábado, 11 de mayo, en Alpedrete, a partir de las 19 horas.

Hay que recordar que Paco Rabal era natural de Águilas (Murcia) y Asunción Balaguer de Manresa (Barcelona), pero la pareja se instaló en Alpedrete a principios de la década de los ochenta.

Rabal falleció a causa de un enfisema pulmonar cuando regresaba a España después de recibir un premio en Montreal. Volaba en compañía de su esposa y, pese a ser atendido por un médico en pleno vuelo, murió antes de que el avión aterrizase de emergencia en Burdeos. Ocurrió en 2001. Tenía 75 años.

Asunción Balaguer siguió residiendo en Alpedrete tras la muerte de su marido y recibió el homenaje del municipio en vida cuando en 2015 el Ayuntamiento le dedicó su nombre a la Casa de Cultura, que se encuentra ubicada en la Plaza que ya llevaba el nombre de Francisco Rabal, presidida por un busto del actor. Balaguer falleció en 2019 a los 94 años en el Hospital de La Fuenfría, en Cercedilla, donde había sido ingresada tras sufrir un ictus en su casa.

No habrá marcha atrás, según el alcalde

El equipo de Gobierno de Alpedrete no va a dar marcha atrás. El Ejecutivo de PP y VOX se mantiene firme.

Así que, pendientes de un informe de Secretaría Municipal que determine la conveniencia de su celebración y los plazos, el Pleno extraordinario monográfico solicitado por UNPA, Más Madrid, PSOE y Podemos-IU para revocar la decisión no cambiaría nada las cosas.

El alcalde se reafirma y no va a ceder. Así lo decía esta semana durante la presentación del programa de las fiestas de Santa Quiteria.

"El equipo de Gobierno es firme en las decisiones, y tanto para unas cosas como para otras, no creo que haya cambio de opinión. Y menos cuando ya, no sólo desde una posición de respeto como, por ejemplo, ha podido ser la de Teresa Rabal, se lo dije, se lo agradezco y se lo valoré, pero cuando se empieza con los insultos y las descalificaciones, a mi persona o al equipo de Gobierno o a cualquier de los grupos políticos que lo integran, no estoy por aceptar ni una sola coma y me invitan mucho más a mantenerme firme en la decisión que he tomado porque creo que se puede debatir, se puede discutir y se puede estar en una posición en contra pero nunca llegar a un clima político del insulto, el desprecio y la descalificación", apuntaba tajante Juan Rodríguez.

Por su parte, el Grupo Municipal de VOX en Alpedrete sigue anunciando en su web que el salón de actos del nuevo Centro Cultural La Cantera llevará el nombre de ‘Teatro Francisco Rabal y Asunción Balaguer’ "en honor a la memoria de estos destacados artistas que han contribuido al enriquecimiento cultural del municipio y del panorama cinematográfico español" como parte del proyecto de remodelación y ampliación.

"Nuestros ilustres vecinos tendrán un lugar de honor. Su memoria estará ligada a la cultura del municipio y a cada función que se celebre en el Teatro”, ha afirmado la portavoz de la formación y concejal de Cultura, Amaya Acosta.

El pasado 26 de abril, cuando se adoptó la decisión de retirar las placas, el equipo de Gobierno explicó que la nueva denominación de la Plaza y la Casa de Cultura se hacían aprovechando la conmemoración del 184 años de historia de Alpedrete como municipio independiente de Collado Villalba.