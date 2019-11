Adiós a Asunción Balaguer, vecina ilustre de Alpedrete

Asunción Balaguer quedará para siempre ligada a Alpedrete. Aunque sus restos reposarán junto a los de su marido, Francisco Rabal, en Águilas (Murcia), ambos actores dan nombre a dos lugares emblemáticos y también unidos en el municipio, él a la Plaza donde se encuentra la Casa de Cultura, dedicada a ella, justo al contrario de lo que sucede en la localidad murciana, recordaba su hijo Benito Rabal durante el velatorio, que tuvo lugar en el tanatorio de Collado Villalba.

La actriz, de 94 años, fallecía el sábado en el Hospital de La Fuenfría, en Cercedilla, donde había sido ingresada hace una semana después de sufrir un ictus en su domicilio de Alpedrete, el municipio donde, junto a su marido, había fijado su residencia hace décadas, como hicieran también otros miembros de la familia, sus hijos Benito y Teresa.

Precisamente sus hijos agradecían las numerosísimas muestras de cariño que han recibido durante el velatorio, que ha sido un goteo incensante de compañeros de la profesión, amigos y vecinos que querían darle el último adiós a "una mujer muy respetuosa, inteligente, muy buena persona y un ejemplo para las nuevas generaciones", decía Teresa Rabal, visiblemente emocionada tras haber vivido este último año con su madre en su vivienda de Alpedrete.

"Ha sido una mujer libre, siempre muy rebelde, que ha hecho lo que siempre ha querido. Ha vivido una vida plena. Al final se ha ido dulcemente", recordaba Benito.

ALPEDRETE LLORA A BALAGUER

La entrañable actriz, condecorada en 2012 con un premio Max de teatro, ha muerto en noviembre, un mes en el que celebraba su cumpleaños y en el que recibía en 2015 el homenaje del municipio que había escogido para vivir. Alpedrete le puso su nombre a la Casa de Cultura, justo cuando cumplía 90 años, durante un emotivo acto en el que estuvo rodeada de los suyos.

La Casa de Cultura de Alpedrete lleva el nombre de Asunción Balaguer

Subida a las tablas de su escenario, tras una larga y cerrada ovación, Asunción Balaguer agradecía, "feliz y muy emocionada", el reconocimiento que le hacía el pueblo, donde confesaba sentirse "a gusto".

"Me habéis dado salud, bienestar, alegría. Voy a la farmacia, al supermercado, y me vuelvo a casa repleta de cariño, los vecinos me dan besos por la calle... y yo les beso a ellos", apuntaba en su intervención, haciendo gala de su humor, con el que añadía que recomendaba a todo el mundo vivir en Alpedrete. "Está cerca de Madrid, hay buenos transportes, un clima buenísimo, se respira muy bien, cuando nos vinimos aquí Paco y yo fue porque tenía la altura necesaria para sanar. Y él vivió aquí muchos años, pero claro, como viajaba, pues se me murió en uno de esos viajes".

Nacida en Manresa el 8 de noviembre de 1925, Balaguer ha dedicado toda su vida a la escena entre dos siglos. Ha dejado para el recuerdo más de 60 películas, 40 obras de teatro y otros tantos programas y series de televisión.

Atesoraba también varios premios, como la Biznaga de Plata a la mejor actriz en el Festival de Málaga por "Las huellas robadas", cuatro estatuillas de la Unión de Actores, el Max a la mejor actriz de reparto por "Follies" y el Actúa por el conjunto de su trayectoria, concedido por AISGE, Artistas Intérpretes Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, asociación que gestiona los derechos de los actores en España.

Fuentes municipales han adelantado a COPE de la SIERRA que el Ayuntamiento está en conversaciones con su hija, Teresa Rabal, para preparar un homenaje póstumo a Asunción Balaguer, aunque será una vez pase el proceso de duelo por su fallecimiento.