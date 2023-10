Subida de la tasa de basuras en Collado Villalba: la alcaldesa culpa al Gobierno de Pedro Sánchez

A partir del próximo año, y en cumplimiento de una ley estatal, los vecinos de Collado Villalba verán incrementado lo que pagan por la tasa de basuras hasta prácticamente el doble.

La Ley 7/2022 de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados, derivada de una Directiva del Parlamento y Consejo Europeo, obliga a los ayuntamientos a repercutir en los contribuyentes el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, siguiendo el principio de que ‘quien contamina paga’.

Desde el Ejecutivo villalbino lo consideraninjusto, pero no queda más remedio que aplicarlo. Por eso, a partir de 2024, los ciudadanos recibirán un recibo con dos tasas, la fija, y otra variable que se calcula, entre otras cosas, dependiendo de la basura genere el municipio.

“Teniendo en cuenta que la ley obliga, no es un tema que el Ayuntamiento pueda elegir si quiere o no hacerlo, vamos a generar dos líneas en la tasa de basuras, la que existía hasta ahora, que lleva una década funcionando y conoce todo el mundo, va a seguir como estaba, no va a subir ni un euro, y una segunda línea, tasa variable, que responde exclusivamente a la necesidad del Gobierno de recaudar“, ha explicado Miguel Aisa, concejal de Hacienda. "Ahora vamos a tener que realizar una nueva normativa impuesta por el legislador del Estado, que echa por tierra los anteriores principios y los sustituye por el derecho imperativo", ha añadido.

En esa tasa variable habrá bonificaciones para jubilados, familias numerosas, empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan sistemas propios de gestión de residuos y para quienes utilicen los puntos limpios municipales o cuenten con compostadoras. El objetivo es reducir los residuos generados para rebajar lo que hay que pagar.

"Vamos a poner todo nuestro empeño en hacer cursos de concienciación para reciclar mejor y bajemos lo que nos pide el Gobierno, este Ayuntamiento no gana ni un solo euro con ello, y hemos ideado una serie de bonificaciones que son totalmente justas“, explica la alcaldesa, Mariola Vargas, quien ha calificado de "atropello, despropósito e insostenible la implantación de la nueva Ley del Gobierno de Pedro Sánchez", teniendo en cuenta un escenario tan complicado como el presente, "con una inflación desbocada, con el precio de los alimentos y los combustibles por las nubes y con un fuerte incremento de las hipotecas", ha subrayado.

La nueva Ordenanza de la Tasa de Basuras se llevará a pleno para su aprobación este mismo mes, para que esté vigente el 1 de enero y se pueda aplicar ya en los recibos que se giren el próximo año, en el mes de julio.