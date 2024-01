La Sierra de Guadarrama honra a San Sebastián: los actos con motivo de esta festividad tan arraigada

El 20 de enero es la festividad de San Sebastián, un santo que murió por defender su Fe. Son muchos los municipios de España que honran a San Sebastián con misas, comidas, hogueras o música. En la Sierra de Guadarrama, en los municipios de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial, Collado Villalba, Moralzarzal, Becerril de la Sierra, Cercedilla, El Boalo y Los Molinos.

Hermandad compartida en San Lorenzo y El Escorial

San Lorenzo y El Escorial comparten Hermandad de San Sebastián. Es histórica, data del siglo XVI, se funda en la Villa de El Escorial, con el tiempo desaparece y se asienta en San Lorenzo.

Ahora, por vez primera, tendrá a una mujer como Hermana Mayor. Macarena Martín siempre ha estado involucrada en la organización y en 1995 se convirtió en la primera vicehermana. Ahora da un paso más. "Es un gran orgullo que hayan querido elegirme y mucha responsabilidad porque queremos que suba la Hermandad, que estaban en un momento un poco flojo. Adaptarla a los nuevos tiempos es uno de los problemas que tenemos, no solo nosotros, todas las hermandades religiosas, porque es un poco difícil convencer a la gente joven", apunta.

En El Escorial se celebrará este viernes, 19, el Pregón en el Centro Cultural a las 20 horas.

Este sábado, 20 de enero, Encuentro de Mayordomos. Será a las 12 horas en la calle Reina Victoria de San Lorenzo de El Escorial y a las 17:30 horas en el Crucero del Santo de El Escorial. De ahí, sin dejar la Villa, misa en la Iglesia de San Bernabé a las siete de la tarde.

Y el domingo en el Real Sitio misa a las 12 y posterior procesión.

Para los más golosos, al igual que esta semana por San Antón, han podido degustar los gorrinitos, San Sebastián también tiene sus pastas, muy similares, muy ricas también y que en este caso, tienen forma de flecha.

La Fiesta de la Vaquilla en Los Molinos

Si hay una localidad en nuestra comarca que celebra San Sebastián de una forma más que peculiar esa es Los Molinos.

La Hermandad que lleva su nombre, muy antigua institución, sostiene gracias al esfuerzo de sus miembros una costumbre con una raíz histórica que se remonta a la Edad Media, cuando florecieron las asociaciones gremiales sobre todo las ganaderas.

Es la "Fiesta de la Vaquilla”, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en junio de 2017.

Fiesta de la Vaquilla por San Sebastián en Los Molinos

Comienza este viernes, 19 de enero con las Vísperas en la Parroquia de la Purísima Concepción. La tradición manda que los miembros de la Hermandad hagan ronda por las calles y, tras la cena, en la medianoche, se cantan las clásicas letanías al Santo y a las ánimas benditas en la iglesia, y al señor cura en la puerta de su casa.

El 20 de enero es día del patrón, en cuyo honor se celebra a las 12 horas Misa Mayor y Procesión, reparto de bollos y aperitivos en la Casa de la Hermandad.

Pero sin duda el momento más esperado es, en la medianoche, la suelta de la vaquilla, que no es un animal, sino un "cofrade que disfrazado con un artilugio compuesto por unos cuernos y rabo de toro persigue y embiste a los vecinos por las calles, acompañado de otros seis o nueve cofrades jóvenes ataviados con cencerros colgados de la cintura a modo de cabestro", como nos ha contado el Hermano Mayor, Sergio Capelo.

Después de las carreras, toca reponer fuerzas con invitación a migas y vino tinto en la Casa de San Sebastián.

Y el domingo, 21 de enero, los actos comienzan por la mañana en la Parroquia, a las 9:30 horas, con misa por los hermanos difuntos. Tras el desayuno, se dará suelta a la vaquilla, que por la tarde saldrá por última vez para finalizar la Fiesta con su “muerte” simbólica en la Plaza de España (junto al Ayuntamiento), además de "moler a garrotazos" al Alcalde de la Hermandad por haber ordenado la muerta de la vaquilla.

La Luminaria de Moralzarzal

Moralzarzal honra a San Sebastián con la Luminaria, una fiesta en torno al fuego que se remonta a principios del siglo XVII.

Rememora los ritos de aquella época y está relacionado con las epidemias de peste que asolaron Europa durante el Medievo, llegando hasta entrado el siglo XVII. Para evitar la pestilencia de la muerte se encendían hogueras con romero, cantueso, tomillo y enebro tratando así de purificar el aire, provocando grandes humaredas.

Con el tiempo, ha cambiado la perspectiva y se busca un punto de encuentro para la convivencia entre los vecinos. Se enciende una hoguera en el Parque de El Raso. Según la tradición que eran los mozos casados en el año anterior los encargados de recoger la leña para encender el fuego y se colocaban cencerros alrededor de la cintura, corriendo por las calles al modo de los encierros taurinos. Luego, cantaban y bailaban alrededor de la fogata y los más atrevidos saltaban por encima de ella.





El Ayuntamiento recuperó hace años esta antigua tradición y fueron las mujeres de la localidad las que adquieron un papel protagonista al encargarse del chocolate, los churros y los bizcochos que se reparten entre todos los asistentes.

Normalmente se celebra en la víspera de San Sebastián, pero este año se ha aplazado al 20 de enero, el mismo día del santo, por las inclemencias meteorológicas. Será a las 20 horas.

La Iluminaria de Collado Villalba

Collado Villalba celebra esta festividad el día del Santo, el 20 de enero, una vieja tradición arraigada en la localidad en la que el fuego es el gran protagonista, la Iluminaria.

A partir de las 18:30 horas, en la Plaza de El Titi, todos los vecinos y visitantes están invitados a participar en este acto, organizado por la Cofradía de San Blas en colaboración con el Ayuntamiento de Collado Villalba, y a degustar chorizos caseros, merienda amenizada con música tradicional.

Aunque el origen de esta antigua costumbre es bastante incierto, sí que hay constancia de la veneración a San Sebastián en Collado Villalba desde hace siglos, como así lo testifica la construcción en su día de una ermita en lo que hoy es el cementerio municipal de la Dehesa Boyal.

Hace décadas, los más jóvenes del pueblo recolectaban todo tipo de enseres y material vegetal de desecho para hacer una gran hoguera en la plaza del Ayuntamiento que iba acompañada por una cencerrada por las calles del municipio. La tradición cuenta que esta noche del 20 de enero también es conocida como "la noche de los viudos", ya que había quien aprovechaba el calor del fuego para buscar pareja.

Tradicional hoguera en Becerril

El día de San Sebastián es una de las fiestas más arraigadas y antiguas de Becerril de la Sierra. Este encuentro, de carácter popular y religioso, tuvo dos años de parón por el coronavirus, pero se retomó en 2023 con todo su ritual.

Los vecinos y visitantes podrán reunirse alrededor del fuego para entrar en calor y, si tienen algo que les atormenta, escribirlo en un papel y quemarlo para que el problema se desvanezca entre las llamas.

También, como manda la tradición, sonarán los ancestrales cencerros.

Se celebrará este sábado, 20 de eneroen la plaza del pueblo. Será a partir de las 18:30 horas.

También hay Luminaria en El Boalo

En El Boalo los festejos en honor a San Sebastián comienzan en vísperas, este viernes, 19 de enero, con el encendido de la tradicional Luminaria, una hoguera en torno a la cual vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de degustar torta y chocolate.

Será a las 22:30 horas en la Plaza de la Constitución, donde habrá instalada una carpa, por aquello de las inclemencias meteorológicas.

El sábado, 20 de enero, habrá Diana Floreada a cargo de la Charanga Los Dikis a las 11 horas, seguida, a las 12, de Misa en la Iglesia que lleva el nombre del santo, y Procesión

A las 13:30 horas, baile y vermú y por lanoche, a las diez, verbena junto a la Orquesta Kronos. En la medianoche, música de DJ.

Fiestas en Cercedilla

En Cercedilla son las fiestas patronales de invierno, que comienzan a honrar a San Sebastián el fin de semana anterior con la Procesión de las Antorchas con el traslado de la imagen del Santo Patrón desde la Iglesia de las Mercedes hasta la Iglesia Parroquial que lleva su nombre.

Las celebraciones continuarán a partir deeste viernes 19 con distintas actividades como baile público con orquesta en la carpa de la Plaza Nueva a partir de las 22:30 horas.

El sábado, 20 de enero, a las 12 horas, habrá Misa Solemne en la Iglesia de San Sebatián y Procesión, aperitivo a las 13:30 en la carpa, taller de pintacaras en el Centro Cultural Luis Rosales a las 17 y de nuevo baile con orquesta a las 22:30.

El domingo 21, corta de troncos a las 12 horas, teatro infantil a las 17 con "Cucu-Trastos" en el Centro Cultural Luis Rosales, y a las 18:30, actuación de Los Chachipés en la carpa.

¿Quién fue San Sebastián?

Como señala el Nuevo Testamento, Dios se fija y escoge lo que no cuenta para anular a lo que cuenta. San Sebastián vivió la Fe de esta forma.

Su entrada en el ejército romano no tenía otra finalidad que ayudar a los cristianos perseguidos. Precisamente cuando uno de aquellos seguidores de Jesucristo estaba a punto de ser sacrificado y padecer como el Maestro en la Cruz, el santo le anima ante los lamentos de su familia que le podían llevar a desistir de sus deseos iniciales de morir mártir. Su cargo de capitán imperial, le hará si cabe mayor defensor de la causa de Cristo.

Como no hay nada oculto que no llegue a saberse, pronto será descubierto y denunciado ante el emperador Maximino quien, tras informarse de la condición cristiana de Sebastián le llama y le pone en una disyuntiva: si acepta ofrecer un sacrificio a los ídolos será ascendido, mientras que si persiste en su creencia será condenado a muerte como prescribía la ley de Roma. Cuando él proclama su Fe con total claridad, declarando que seguirá así hasta el final, es llevado a un árbol donde intentan que muera asaeteado por las flechas de sus propios compañeros militares. Sin embargo, milagrosamente no muere. Entonces será decapitado.

Pronto levantarían en Roma una Basílica dedicada en su honor, invocándole como protector de los heridos, de las plagas y de las enfermedades. San Ambrosio pronunció grandes sermones sobre San Sebastián, elogiando la personalidad testimonial del Santo.

Es patrón y protector de los soldados, de los atletas y de los arqueros.