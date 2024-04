Recogida de firmas contra la retirada de los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer de Alpedrete

Una oleada de reacciones ha levantado la decisión del equipo de Gobierno de Alpedrete de cambiar los nombresde la Casa de Cultura y la Plaza en la que se encuentra, dedicados en su día a Asunción Balaguer y Francisco Rabal, quienes establecieron su residencia en el municipio durante años.

Los primeros en denunciar este hecho fueron los concejales de Más Madrid cuando tuvieron conocimiento de que la Junta Local de Gobierno iba a iniciar este jueves, 25 de abril, de manera extraordinaria y urgente, los trámites para realizar esta modificación, pasando a rebautizarse la Casa de Cultura como "Centro Cultural La Cantera" y la Plaza de Francisco Rabal como "Plaza de España".

La formación se opone de manera tajante a estos cambios "hechos además con nocturnidad y alevosía, a espaldas de la ciudadanía alpedreteña y sin motivo real que justifique la urgencia de estas medidas", apunta en una nota, recordando que el nombre de Plaza Francisco Rabal lo instauró hace más de 20 años un gobierno del Partido Popular.

Más Madrid cree que hay una intención ideológica o política detrás de esta intención de "borrar" a dos artistas de reconocido prestigio y admirados. Temen, además, por el futuro de la fuente con un busto del actor que hay en la plaza. "No sabemos si también retirarán".

Plaza Francisco Rabal, con la fuente con su busto

Por su parte, la familia Rabal-Balaguer también ha querido manifestar su "absoluto rechazo" a la decisión. Lo ha hecho a través de un comunicado oficial firmado por los hijos de la pareja de actores, quienes también han sido vecinos de Alpedrete, la actriz, cantante y presentadora Teresa Rabal y el director de cine, guionista y escritor Benito Rabal.

"Además de ser dos figuras de gran relevancia en la historia y cultura, no sólo en España, sino también en el resto del mundo, Paco Rabal y Asunción Balaguer fueron vecinos muy queridos del municipio en los últimos años de su vida", apuntan sus hijos, que sostienen que "no existe motivo alguno que avale la decisión del Ayuntamiento, a no ser que ésta sea el conocido pensamiento progresista de ambos actores y su militancia comunista, lo cual nunca les impidió compartir amistad y cariño con quienes pensaban de manera diferente".

Lo califican como un "acto enmarcado dentro del revanchismo y revisionismo histórico en el que están empeñada la ultraderecha”.



Insisten en que ninguno de los gobiernos, fuera del signo político que fuera, les mostró jamás animadversión alguna, sino "respeto, admiración y reconocimientos varios", aunque su mayor logro, dice su familia, fue contar con "el cariño y respeto de la población. El mismo que le guardan a su memoria".

Se suceden las reacciones

El presidente de la entidad Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AISGE), Emilio Gutiérrez Caba, ha mostrado "sorpresa y extrañeza" ante la decisión del Ayuntamiento y ha lanzado una campaña de recogida de firmasa través de la plataforma change.org "para evitar que el alcalde, del PP, consume la petición de sus socios de gobierno de Vox", según ha comunicado este viernes en una nota la entidad.

Desde AISGE se insta a todos sus socios y amantes de la cultura y del inmenso legado cinematográfico y teatral de la familia Rabal Balaguer a que se sumen a esta petición.

Un sentimiento que es compartido por millares de actores y actrices de Latinoamérica: todas las sociedades homólogas de AISGE en países como México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay o Argentina se han puesto en contacto con la entidad española, "para reivindicar la memoria de los dos míticos artistas, que en ambos casos desarrollaron largas carreras con amplia repercusión internacional".

Paco Rabal era natural de Águilas (Murcia) y Asunción Balaguer, de Manresa (Barcelona), pero la pareja se instaló en la localidad madrileña de Alpedrete a principios de la década de los ochenta en compañía de sus hijos, Benito y Teresa. Allí vivieron hasta su fallecimiento, en 2001 y 2019, formando parte activa de su vida cotidiana, paseando su nombre por medio mundo y llevando con orgullo su condición de alpedreteños de adopción.

"Pocos vecinos con tanta relevancia dentro y fuera de España ha conocido Alpedrete a lo largo de su hisotira, y pocos han hablado con tanta admiración y cariño hacia su municipio de acogida como hacían Asunción y Paco cada vez queel nombre del pueblo salía en la conversación", apunta la entidad en su recogida de firmas. Por el momento, son ya más de 1.340 las recogidas.

La asociación Milana Bonita, dedicada a mantener viva la memoria y el legado del actor Francisco Rabal en Águilas, su ciudad natal, ha expresado su “desacuerdo e incomprensión” y "estupor" por la decisión del Ayuntamiento de Alpedrete y considera un “ataque cultural” que denota “una incomprensible animadversión hacia dos iconos” del mundo de las artes.

La respuesta del equipo de Gobierno

El alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez (PP), ha defendido que el cambio de nombre no es por cuestiones ideológicas.

La decisión de cambiar el nombre de la Plaza Francisco Rabal por Plaza de España y la Casa de Cultura Asunción Balaguer por Centro Cultural La Cantera se produce con motivo de la conmemoración de los 184 años de historia de Alpedrete como municipio independiente de Collado Villalba.

“En ningún caso, ha tenido significaciones políticas y nada tiene que ver con la memoria histórica, simplemente se ha abierto expediente para dichos cambios y esperemos que se tenga la resolución lo antes posible para proceder con dichas solicitudes”, ha asegurado el regidor.

En una nota enviada por el Ayuntamiento, explica que la Casa de Cultura Asunción Balaguer pasará a denominarse Centro Cultural La Cantera, nombre ligado a la historia y raíces de Alpedrete, siendo el centro cuna y cantera de músicos, artistas, bailarines, actores y otras disciplinas. "Nuestros ilustres vecinos Francisco Rabal y Asunción Balaguer pasarán a tener un lugar de honor" en este espacio, dice el comunicado, que anuncia que el Consistorio otorgará el nombre de “Teatro Francisco Rabal y Asunción Balaguer” al salón de actos una vez la Casa de Cultura se haya remodelado y ampliado, un proyecto "necesario" y "programado para este año 2024, así como la ejecución del mismo antes de finalizar el mandato", apunta.

"Con esta decisión, el recuerdo de esta entrañable pareja y maravillosos actores estará en los rincones y las tablas de nuestro teatro. Hasta el momento el salón de actos no constaba con un nombre específico, a pesar de pertenecer a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid", concluye.