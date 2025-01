El PSOE de Collado Villalba a la alcaldesa: "Que se deje de frases vacías y de echar balones fuera"

La situación de la seguridad ciudadana en Collado Villalba ha centrado parte del balance que, como es habitual al inicio de año, ha hecho el PSOE sobre la gestión del equipo de Gobierno.

La criminalidad, han recordado los socialistas, se ha incrementado un 15% en la localidad, y no todo se soluciona pidiendo más guardias civiles o lanzando proclamas, ha asegurado el secretario general del PSOE villalbino.

Andrés Villa le ha pedido a la alcaldesa, Mariola Vargas, que se deje de frases vacías, como su famoso lema de ‘Fuera okupas de Collado Villalba, fuera delincuentes de Collado Villalba’, y que tome medidas que están en su mano y forman parte de sus competencias, para atajar este problema, como cubrir las más de 30 plazas vacantes que hay en la Policía Local, el establecimiento de patrullas a pie en la zona centro del municipio o la colocación de más cámaras de seguridad.

"Las cifras son alarmantes y la alcaldesa está demostrando una actitud completamente irresponsable. No se puede seguir mirando a otro lado ni echando balones fuera constantemente o culpabilidades al Ministerio del Interior. ¿Qué está haciendo la alcaldesa de Collado Villalba para que no haya delincuentes ni okupas? La respuesta es que no está haciendo nada. Le pido que se tome en serio esta situación y se deje de frases vacías", ha apuntado Villa.

Este asunto, aseguran desde el PSOE, es un ejemplo de la parálisis en la que se encuentra la ciudad.

Su balance del año 2024 no puede ser más negativo. Las obras del Pabellón Quique Blas siguen paralizadas, no se ha conseguido solucionar aún el conflicto con el contrato de limpieza de colegios, hay problemas de personal en el Ayuntamiento y el año ha finalizado con una campaña navideña que han calificado de "triste y desastrosa".

Todo a causa de un proyecto político agotado. "El equipo de Gobierno ha sido incapaz de adelantarse a los problemas que tiene la ciudad, de organizar, planificar y coger el toro por los cuernos. Claramente Mariola está agotada como alcaldesa y de hecho ni los suyos la quieren, tanto los de su equipo de Gobierno como los ciudadanos que han sido votantes. Si alguna vez tuvo un proyecto definido para Collado Villalba, desde luego ya lleva agotado mucho tiempo".

Otro ejemplo es el proyecto del nuevo Pabellón Multipistas, una actuación anunciada desde 2022 que se ha atascado y para la que aún no hay fecha prevista de inicio.

Precisamente este miércoles había prevista una reunión en el Ayuntamiento con técnicos y todos los grupos políticos para hablar sobre la obra de ese Pabellón Multipistas, que se llevará a Pleno la próxima semana.