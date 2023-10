PSOE achaca la subida de la tasa de basuras en Collado Villalba a la mala gestión del Ayuntamiento

No han tardado en llegar las reacciones al anuncio realizado este martes por el equipo de Gobierno de Collado Villalba sobre el incremento de la tasa de basuras que se encontrarán los vecinos en sus recibos a partir de 2024.

El PSOE ha saltado a la palestra para criticar que el Ejecutivo de Mariola Vargas culpe de la situación al Gobierno de Pedro Sánchez cuando la subida se debe, dice, a que "el Ayuntamiento no ha hecho los deberes".

"Culpan al Gobierno de España de esta subida por tener que aplicar la Ley 7/2022 de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados, pero lo cierto es que dicha ley no es más que la transposición de normativa europea, de obligado cumplimiento para todos los estados miembros. Si bien esta normativa ya entró en vigor el 1 de enero de 2023, no ha sido aplicada hasta ahora porque había elecciones municipales el pasado mes de mayo", recuerdan los socialistas, haciendo hincapié en que se crea un nuevo impuesto que penaliza a quien más contamina, aquellos ayuntamientos que no separen y reciclen correctamente en origen.

"Collado Villalba es, por supuesto, uno de los municipios que más afectado se verá por no haber hecho los deberes. Cuantas más toneladas enviemos al vertedero, más pagaremos. Cuantas menos toneladas enviemos, menos pagaremos. Es una regla de tres sencilla” explica Andrés Villa, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

Hasta ahora, con la tasa de basuras, el Ayuntamiento solo repercutía al vecino el coste del servicio de recogida y traslado de residuos al vertedero, pero no los costes de gestión, almacenamiento e incineración de los residuos. Esto es lo que la normativa europea ahora obliga a tasar para reducir el número de toneladas que se envían al vertedero, sea para almacenar o incinerar.

Esta cuestión no es algo que pille por sorpresa al Ayuntamiento de Collado Villalba, apunta el PSOE. "Ya se avisó en la legislatura pasada pero el PP prefirió mirar a otro lado, aún sabiendo perfectamente lo que estaba por venir. Es más, en el pasado Pleno Ordinario de julio, ya en esta legislatura, también se lo recordamos pero siguieron callando” asegura Villa.

Los socialistas aseguran que los villalbinos van a tener que pagar el próximo año más del doble por la tasa de basuras porque el Ayuntamiento no ha tomado medidas para reducir el número de toneladas que se envían anualmente al vertedero y mejorar el reciclaje, "a pesar de tener desde hace cuatro años los contenedores marrones (residuos orgánicos) comprados echándose a perder almacenados junto a la piscina municipal sin ponerlos en funcionamiento".

El problema no acaba aquí, vaticina el grupo en la oposición. "Es un impuesto a los ‘ayuntamientos cigarra’, esos que se quedan tumbadosviéndolas venir y cuando llega la ola se ponen a culpar a los demás en vez de asumir sus responsabilidades. Si de verdad le preocupan sus vecinos, la alcaldesa debería ser la primera en estar exigiendo a la Comunidad de Madrid que haga las inversiones que se comprometió a hacer en las plantas de gestión de residuos para evitar que el precio por tonelada siga escalando”, concluye Andrés Villa.