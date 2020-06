Preocupación entre los ecologistas por la masificación, el caos y el incivismo en zonas sensibles de la Sierra

Una auténtica avalancha de visitantes. Es lo que ha vivido la Sierra de Guadarrama este fin de semana, el primero en el que estaban abiertos los aparcamientos de Las Dehesas (Cercedilla), La Barranca (Navacerrada) y La Pedriza (Manzanares El Real), así como los de los puertos de Navacerrada y Cotos.

Estacionamientos que se llenaron desde primera hora de la mañana, tanto el sábado como el domingo. A pesar de los llamamientos en redes sociales por parte de Emergencias 112 Madrid y en los paneles informativos de la DGT que lo anunciaban desde la A-6, "Aparcamientos de la Sierra completos", no hubo manera.

Los vehículos siguieron subiendo y colocándose allá donde les venía en gana a los conductores, aunque ello supusiera causar daño a la flora y la fauna o taponar las salidas en caso de una evacuación por un incendio o el acceso a la zona de los servicios de emergencia para atender cualquier incidencia.

�� Mañana tiene que salir mejor.



No se puede aparcar en cualquier sitio. Es una cuestión de seguridad. Si se produce una emergencia los vehículos prioritarios tienen dificultades para desplazarse. #AgentesForestalesCM#ASEM112pic.twitter.com/24Feung3MZ — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) June 13, 2020

Organizaciones como Ecologistas en Acción o ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono) ya habían advertido sobre la situación que se podía generar en la Sierra con la desescalada. Y ha terminado ocurriendo. Consideran una irresponsabilidad que se hayan abierto los aparcamientos sin planificación, sin medios de control suficientes y sin dotar de apoyos a los ayuntamientos afectados.

"Insistimos mucho a la Consejería de Medio Ambiente que esto podría pasar y le propusimos que para intentar minimizarlo se realizara un plan progresivo de desescalada, que no se abrieran todos los aparcamientos de la Sierra de Guadarrama a la vez ni al 100%, que se ayudara a los municipios con medios pero no ha sido así y el caos estaba servido. Creemos que ha sido un grave error y esperemos que se tomen medidas para que esto no se vuelva a repetir", ha asegurado a COPE de la SIERRA María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción.

AYUNTAMIENTOS DESBORDADOS

Los ecologistas aseguran que las localidades afectadas se vieron desbordadas ante el aluvión de visitantes, no daban abasto. En Navacerrada había kilómetros de coches aparcados en los arcenes de la pista que lleva al Valle de La Barranca y en Cercedilla la Policía Local obligaba a dar la vuelta en el Centro de Información del Parque Nacional porque los aparcamientos ya estaban saturados y, ante la imposibilidad de llegar a Las Dehesas y la Fuenfría, muchos se desplazaron hasta el cercano embalse de Navalmedio, estacionando dentro del monte de forma ilegal.

Control de acceso en Las Dehesas-La Fuenfría de Cercedilla

En Guadarrama, ante la avalancha del sábado en el entorno de La Jarosa, el domingo el Ayuntamiento tuvo que cerrar los accesos y colocar precintos y conos para evitar aparcamientos indebidos.

Situaciones similares se produjeron en La Pedriza, en Manzanares El Real, en el embalse de Los Arroyos en El Escorial o en Rascafría, donde la Guardia Civil multó a decenas de conductores en la zona de Las Presillas y Cotos.

"Estoy convencida de que los municipios están deseosos de recibir a las personas que suben a la Sierra pero no así. Así no se puede disfrutar del Medio Ambiente", apunta Nieto, quien añade que la falta de civismo de algunos visitantes puso en peligro la seguridad de los vecinos de la zona al no respetar medidas como el uso de mascarilla, la distancia interpersonal o la prohibición del baño en ríos, arroyos y embalses, amén del impacto para los ecosistemas. "Hemos comprobado que algunos se han saltado el precinto en determinados lugares muy sensibles por la presencia de aves en período de cría", concluye con disgusto la portavoz de Ecologistas en Acción.