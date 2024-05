Piden 5 años de prisión a un acusado de construir en suelo no urbanizable de Colmenarejo

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales cinco años de prisión para un acusado de construir una vivienda en una parcela clasificada como suelo no urbanizable en Colmenarejo y solicita su demolición.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para este jueves el juicio por esta causa en la que J.A.Y.I. se sentará en el banquillo, acusado de un delito contra la ordenación del territorio.

El escrito de acusación del fiscal señala que entre mayo de 2009 y al menos octubre de 2012 J.A.Y.I. realizó una serie de obras en una parcela de dicho término municipal clasificada como suelo no urbanizable especialmente protegido. Añade que en concreto construyó una vivienda, una caseta de madera, un muro y una edificación "aparentemente destinada a un uso como cuadras", un pozo y un vallado por todo el perímetro de la parcela.

La Fiscalía relata que el acusado realizó todas esas obras sin haber obtenido para ello ningún tipo de autorización administrativa, ni licencia municipal ni calificación urbanística de la Comunidad de Madrid, ambas preceptivas.

En todo caso explica que no serían susceptibles de ser obtenidas ya que las obras contravenían las normas municipales, según las cuales en esa zona se prohíbe cualquier instalación y sólo excepcionalmente se permite que se autoricen las edificaciones de utilidad pública o interés social que deban ubicarse necesariamente en esos terrenos y no sea posible situarlas en otros y no afecten a masas forestales.

Indica que el terreno sobre el que el acusado realizó tales construcciones se encuentra además en una zona de máxima protección del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno y constituye un lugar de importancia comunitaria.