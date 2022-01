Nace la Plataforma M-600 Alternativas al Desdoblamiento

Catorce asociaciones vecinales y ecologistas han creado una plataforma para presentar alternativas al proyecto de desdoblamiento de la M-600 anunciado en la Asamblea de Madrid el pasado mes de noviembre por el consejero de Infraestructuras y Transportes, David Pérez.

Estos colectivos han recordado que es un viejo proyecto procedente de la época de la burbuja inmobiliaria, entre 2008 y 2010, y que, bajo presidencia de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, quedó recogido en el Plan de Carreteras 2007-2011, documento que nunca llegó a aprobarse.

Ahora el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lo ha “resucitado” pero, en todo este tiempo, denuncian que poco o nada ha hecho el Gobierno regional por mejorar la seguridad vial en una carretera que se sigue cobrando muchas vidas.

“La Comunidad de Madrid no puede seguir con este proyecto absurdo. Lleva 20 años hablando de desdoblamiento sin hacer nada para mejorar la seguridad vial de esta carretera, hay zonas problemáticas especialmente en San Lorenzo o en Valdemorillo. Mientras tanto, hay accidentes terribles, muere la gente. Nosotros proponemos medidas urgentes que cuestan una mínima parte comparado con hacer una autovía“, aseguraba el portavoz de Entorno Escorial, Michael Harris.

Medidas urgentes y alternativas como la creación de “barreras de sentidos o rotondas” y desarrollar un proyecto de movilidad sostenible en la zona con carriles bici y fomentando y mejorando la red de transporte público. Todo ello frente a un desdoblamiento que, a juicio de esta plataforma, mantiene un modelo caduco de movilidad, serviría de coartada a la especulación urbanística y compromete la conservación del patrimonio natural, cultural e histórico.

"Los impactos negativos son tremendos. Es una zona muy protegida, es territorio histórico. Ahora mismo, en San Lorenzo no nos dejan poner ni un panel solar en nuestras casas, ¿cómo pueden dejar construir una autovía que pasa muy cerca del Monasterio? Se rompe el territorio y se perjudica la flora y la fauna. Sería absolutamente terrible... y la Comunidad de Madrid lo sabe, por eso ha fracasado antes. Las posibilidades de que se rechace una barbaridad de ese estilo son muy altas", apunta Harris, quien recordaba que, precisamente por el impacto ambiental, el desdoblamiento no ha salido adelante nunca antes.

En la plataforma se integran asociaciones como Entorno Escorial, Abantos Activo, ALANA (vecinos de Los Arroyos y Navalquejigo), Ecologistas en Acción y otros colectivos y también partidos políticos de los municipios afectados.

Tienen varias propuestas para un plan estratégico de la comarca y esos municipios (Guadarrama, El Escorial, San Lorenzo, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Brunete, Sevilla la Nueva y Navalcarnero) que quieren compartir con el Gobierno regional.

Actualmente la Comunidad de Madrid está realizando estudios informativos para poder llevar a cabo el desdoblamiento y avanzan desde la consejería de Transportes e Infraestructuras que hablará con los afectados por el proyecto para escuchar y conocer sus opiniones cuando lo soliciten.