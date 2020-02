Nace Ecologistas en Acción Sierras

Ecologistas en Acción Sierras es el décimoséptimo grupo local que el colectivo tiene en la Comunidad de Madrid y llega consciente de que el reto que tiene por delante es grande.

La Sierra madrileña es un ámbito marcado por el desarrollo urbanístico, un transporte público deficiente y la abundancia de grandes infraestructuras pensadas para el vehículo particular y el consumo de fin de semana.

Le preocupa, además, el estado de espacios protegidos como el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, la calidad del aire, el patrimonio histórico y el estado de conservación de caminos y vías pecuarias.

"Nosotros practicamos un ecologismo social, no nos paramos solo a denunciar problemas ambientales, sino que consideramos que estos son consecuencia de un modelo económico capitalista que nos lleva a la ruina, es necesario modificar tanto el modelo de producción como el modelo de consumo", aseguraba en la presentación este jueves en Collado Villalba María Ángeles Nieto, coordinadora de la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, quien ha reivindicado un urbanismo al servicio de las personas y no de la especulación.

CAMBIO CLIMÁTICO: ACCIÓN DESDE LO LOCAL

Ecologistas en Acción Sierras lleva ya unos meses trabajando en la zona, aunque es ahora cuando se presenta en sociedad. Invita a los vecinos de la Sierra a unirse al grupo y pasar a la acción para combatir, desde lo local, una situación de crisis climática que consideran de extrema gravedad.

"Hace falta que la sociedad entera se dé cuenta de que no podemos seguir viviendo como lo estamos haciendo y tenemos muy poco tiempo para cambiar de forma radical. No hay forma de dulcificar esa situación. Frente a la pasividad que induce la cultura dominante, abrir los ojos y reaccionar es la tarea de hoy. No se trata de delegar en los grupos ecologistas como si fueran una oficina de reclamaciones, sino de tomar nuestras vidas en nuestras propias manos", destacaba Jorge Riechmann, profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma y miembro de Ecologistas en Acción.

Aunque abarca toda la Sierra, este nuevo grupo de Ecologistas tiene su centro de operaciones en el Ateneo Popular de Collado Villalba, donde se reúne una vez al mes. Una buena forma de conocerles es acudir el próximo 16 de febrero al taller que celebrará allí de diez de la mañana a dos de la tarde para debatir acciones locales contra el cambio climático.