MoralReutiliza: un "Wallapop gratuito" para fomentar la economía circular entre los vecinos de Moralzarzal

"Como un Wallapop gratuito para los vecinos de Moralzarzal". Así describe la concejal de Medio Ambiente de Moralzarzal, Susana Villarreal, la plataforma MoralReutiliza, que ha presentado el Ayuntamiento.

Se trata de una iniciativa que apuesta por la reducción de residuos en origen, "dando una segunda vida a objetos que tenemos en casa y ya no utilizamos para que no acaben en los vertederos".

Villarreal ha incidido en la importancia de potenciar la economía circular mediante el intercambio de esos objetos entre los vecinos.

"No sé si nos hemos planteado alguna vez qué puede pasar si el día de mañana no tenemos un lugar donde llevar nuestros residuos, si mañana se colmatan los vertederos... las consecuencias son muy graves y no es algo del futuro, está pasando ya en algunas zonas de la Comunidad de Madrid. Consecuencias ambientales, porque habrá que habilitar nuevos espacios, y económicas. El Ayuntamiento abona ahora 13 euros por tonelada de basura que se envía al vertedero de Colmenar. Al ritmo que llevamos tendremos que pagar 30 euros por tonelada. Esto nos da una idea de la importancia de reducir en origen. De ahí MoralReutiliza", explicaba la edil de Medio Ambiente.

El nuevo contrato del Punto Limpio incluye esta iniciativa pionera en la Sierra y que en España, de momento, se ha puesto en marcha en Madrid y en Menorca.

MoralReutiliza se suma, a otras iniciativas municipales a favor del Medio Ambiente como el programa de compostaje doméstico, el de ahorro de energía en los colegios 50/50, el de alumbrado público con LED y el uso de energía eléctrica 100% renovable y cero emisiones.

La edil de Medio Ambiente, Susana Villarreal, y Olga Tofiño, de Ferrovial, en la presentación

¿CÓMO FUNCIONA MORALREUTILIZA?

Ferrovial es la encargada de gestionar el nuevo contrato del Punto Limpio, que incluye esta iniciativa. La responsable de Comunicación de la empresa, Olga Tofiño, ha explicado el funcionamiento del servicio, que se realiza a través de www.moralreutiliza.es. "La web dispone de un catálogo de objetos que se pueden adquirir de manera gratuita a través de la acumulación de puntos. El primer paso es el registro en la plataforma, lo que otorga 100 puntos de salida. La entrega de objetos añade 100 puntos adicionales. Por su parte, la retirada de productos resta 50 puntos".

MoralReutiliza acepta artículos de deporte y ocio, hogar, juguetes y accesorios infantiles, entre otros. No está permitido el intercambio de ropa y calzado, objetos eléctricos y electrodomésticos, alimentos, bebidas y plantas. Sin embargo, sí se puede obtener puntos por la entrega de pequeños electrodomésticos que se encuentren operativos.

"Una vez realizado el registro se pueden subir fotos de los objetos que se quieren intercambiar. Aceptado el objeto, este debe llevarse al Punto Limpio para incluirlo en el catálogo. Si se ofrece algún objeto de nuestro interés, se puede reservar a través de la plataforma y recogerlo en el plazo de siete días".

El acceso a MoralReutiliza se puede realizar también a través de la web municipal www.moralzarzal.es.