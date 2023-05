Monasterio, en Villalba: “Las ayudas nunca llegan a los madrileños que trabajan y no llegan a fin de mes"

Rocío Monasterio ha visitado este martes Collado Villalba junto a la candidata de VOX a la Alcaldía del municipio, Ana de Dompablo, para hablar con los vecinos y conocer de primera mano sus preocupaciones del día a día. Durante el paseo, los vecinos del municipio han mostrado su preocupación por la inseguridad en las calles que provoca la okupación y la falta de dotaciones.

Así lo ha constatado Domingo, un residente que ha relatado a la candidata de VOX a la Presidencia de la Comunidad de Madrid la desesperación que sufre su familia: “Nací en Lavapiés, y cuando intentaron atracarme me vine aquí a vivir para tener más seguridad, ahora estoy arrepentido”. “Mi mujer tiene una depresión de todo lo que ve, de las ayudas que se lleva la gente que no trabaja, y a nosotros que pagamos impuestos y generamos ingresos no nos dan ni una beca, ni una ayuda, ni nada en la vida”, ha lamentado Domingo.

Esto es de hoy en Collado Villalba.



Domingo solo es un ejemplo de lo que nos cuentan a diario en todos los barrios de Madrid.



Para nosotros, Domingo y su mujer están primero.



El 28 de mayo, #VotaSeguropic.twitter.com/dC75TTQITx — Rocio Monasterio (@monasterioR) May 24, 2023

Y es que, dice VOX, "todos los vecinos están de acuerdo en una cosa: antes, Collado Villalba era un lugar estupendo para vivir" y “para tener una segunda residencia”. “Es increíble, en todos los barrios nos dicen lo mismo”, ha lamentado Monasterio. “Las ayudas nunca llegan a los madrileños que trabajan y no llegan a fin de mes, ¿por qué se las llevan siempre los mismos?”.

Además, los vecinos han lamentado que el Gobierno de Díaz Ayuso tenga paralizada la reforma del pabellón. “Llevan 10 años sin hacer nada, se han olvidado de nosotros”, han afeado. Por su parte, Monasterio ha exigido que “dejen de reinaugurarse los mismos carteles cada cuatro años y se pongan a trabajar por los vecinos de Collado Villalba”.