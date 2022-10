Más de la mitad de los centros sanitarios 24 horas abrieron sus puertas sin médico por un 60% de bajas

Los ochenta centros sanitarios 24 horas abrían este jueves su puertas con un 60% de bajas sobrevenidas en el caso de los médicos y un 40 % del total de los trabajadores, situación que se subsanaba con la movilización de las 49 Unidades de Atención Domiciliaria dependientes del Summa 112, según el Gobierno regional, que asegura que la operatividad y asistencia está garantizada en el 100%. Se realizaron 747 atenciones en estos puntos, menos de un paciente por hora y centro y el 95% contó con personal sanitario (médico o enfermera o médico y enfermera). Y el SUMMA 112 dio cobertura con medio centenar de Unidades de Atención Domiciliaria: acudió físicamente a los centros de Buitrago de Lozoya y Perales de Tajuña y cubrió 175 avisos (normalmente atienden una media de 160).



En declaraciones a los periodistas, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Fernando Prados, explicó ayer que en su primer día estos centros sanitarios 24 horas han abierto sus puertas con un 60% de bajas sobrevenidas de médicos y un 40% de ausencias en el total de la plantilla, cuando normalmente las ausencias no pasan del 10%.



Aún así, ha indicado Prados, la apertura de los centros ha sido posible gracias a los profesionales del Summa 112 y de los profesionales que sí han acudido a trabajar "con el sistema que se había pactado con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad", en seis encuentros en los que se ha dibujado "el método y la ordenación para reabrir estos centros".



Prados ha señalado que, a lo largo de la negociación, se han ido modificando aquellos aspectos que se han indicado desde los sindicatos, se alcanzó -el pasado lunes- un acuerdo con los cinco sindicatos sanitarios para posponer durante 48 horas la huelga indefinida que habían planteado a partir del 25 de octubre y el miércoles cuatro de los cinco sindicatos -Satse, CCOO, CSIT-UP y UGT- firmaron el acuerdo para desconvocar la huelga a cambio de poner en marcha este procedimiento que era el que habían pedido los trabajadores.



Según el viceconsejero, solamente un sindicato (Amyts) se borró de ese acuerdo, aunque firmó la desconvocatoria de la huelga para luego anunciar que iba a convocar una huelga en solitario posteriormente (en noviembre), pero "hoy ya sin huelga" ha habido muchísimos profesionales, que no han acudido a trabajar, por bajas sobrevenidas, muchas más de las habituales, lo que "ha obligado a una reestructuración de todo el sistema" para ofrecer una atención adecuada a la población.



"Es verdad que hemos tardado mucho en facilitarles a los profesionales toda esta información porque realmente hasta antes de ayer no cerramos con los sindicatos el acuerdo por el cual se ponía en marcha todo este nuevo sistema y nos parecía una descortesía a los profesionales cuál iba a ser su método de trabajo sin haberlo terminado de plasmar con los sindicatos", ha apuntado.



Prados ha reconocido que, por este "retraso", es posible que algunos trabajadores no hayan recibido la información "de forma correcta", por lo que ha pedido disculpas, aunque desde hace mucho tiempo sabían que hoy se iban a abrir estos centros.



"Estudiaremos cuáles han sido las causas y seguiremos tomando todas las medidas que sean necesarias para garantizar la atención de la población", ha recalcado el viceconsejero.



El plan de la Consejería de Sanidad supone englobar bajo la denominación de 'centros sanitarios 24 horas' los 40 Servicios de Atención Rural (SAR), que han permanecido activos durante la pandemia; los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), cerrados desde marzo de 2020; y otros dos puntos que ya abren las 24 horas los 365 días del año: el Centro de Urgencias Extrahospitalarias de El Molar y la Casa de Socorro de Alcalá de Henares.



De los ochenta centros sanitarios 24 horas que abrían este jueves sus puertas, 78 entran en el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias (los dos restantes ya estaban abiertos).



A las siete de la tarde, la Consejería de Sanidad había contabilizado más de un 40 % de bajas sobrevenidas que se comunicaron a lo largo del día, en ocasiones a menos de dos horas de la apertura de su centro.



De los 234 profesionales que habían sido llamados hoy a trabajar, un total de 94 han comunicado su baja por incapacidad temporal, por situaciones personales de distinta índole o por permisos solicitados por incidencias familiares.



Esta situación ha provocado que 43 centros (casi el 60 %) se hayan encontrado con la circunstancia de que no tenían médico, situación que se subsanó con la movilización de las 49 Unidades de Atención Domiciliaria desplegadas por el Summa 112.