Mari Luz Sancho, ex de UNPA: "Cuando dije que no dejaba el acta de concejal comenzó una caza de brujas"

La guerra interna en UNPA, Unión del Pueblo de Alpedrete, se ha escenificado este martes con la comparecencia de quien fuera la número 2 de la lista, Mari Luz Sancho. Ha abandonado el partido pero se queda en la Corporación Municipal como edil no adscrita.

Denuncia presiones y coacciones por parte de algunos miembros de la candidatura para que dejara el acta de concejal con la justificación de que ella, tras la renuncia de la candidata, Ana Isabel Balandín, era el único obstáculo que impedía a UNPA entrar en un pacto de Gobierno con el PP. Aunque el alcalde no es santo de su devoción, no le cuadra tal artimaña por su parte y cree que sus ya excompañeros solo pretendían quitársela de en medio.

"No puedo realizar el trabajo que quiero hacer por Alpedrete con quienes repentinamente han decidido coaccionarme para que no cumpla con mi deber, con quienes repentinamente han decidido presionarme de forma cruel e injusta para que no tome mi acta de concejal. Estas personas han sido algunos miembros de UNPA, que ni siquiera han tomado su acta o que ni siquiera habían sido electos pero querían entrar en la Corporación. Me llamaron para reunirnos el 1 de junio. Allí me propusieron que dejara el acta, me dijeron que les había llamado el actual alcalde, Juan Rodríguez, y que el único requisito para pactar con UNPA era que Ana Isabel Balandín y Mari Luz Sancho no estuvieran. Lo de Balandín era fácil puesto que ya el mismo 28 de mayo por la noche manifestó que no cogería el acta. Sinceramente, sin defender al alcalde, me pareció todo un poco raro. ¿Por qué el alcalde no habló conmigo? Jamás tuve una llamada de él".

Sancho dice que, ante su negativa a renunciar al acta de concejal, se ha visto sometida a una "caza de brujas", cuyo punto culminante ha sido una carta de UNPA, que califica de intimidatoria, poco elegante, nada estética ni ejemplar, en la que el partido le abre expediente disciplinario, la acusa de supuesto caso de manipulación de voto el 28-M y de no pagar la cuota de afiliado.

Todo falso, apunta la concejal, que siente lástima por el destrozo que se está causando a una formación por la que ha trabajado años y que fue fundada por Angelines Paz, fallecida por cierto el pasado fin de semana.

"¿Pero qué he hecho yo? He trabajado durante 12 años, soy la secretaria del partido... si no he hecho nada. Me da impotencia, rabia, tengo una decepción tremenda, soy la más antigua del partido, estuve con Julián Jiménez y Angelines Paz, que si levantara la cabeza y viera lo que me están haciendo, Dios mío de mi vida... Yo creo en la gestión municipal para los vecinos y con los vecinos, por eso sigo aquí, yo tengo mi familia, mi trabajo, una vida estable, yo no me meto en este lío si no es porque me gusta la gestión municipal, y es un coñazo estar en la oposición, digamos la verdad, pero es bonito, hay que sacar lo positivo, y hay que estar ahí, fiscalizando lo que podamos", concluye la edil.

Hay que recordar que Mari Luz Sancho fue concejal de Servicios Sociales, Igualdad y Salud de 2015 a 2019 en el tripartito conformado con Alpedrete Puede y PSOE y comenzó la siguiente legislatura llevando las mismas parcelas pero con PP y Ciudadanos, aunque en noviembre de 2019 la formación fue expulsada del pacto de Gobierno.