Los jabalíes vuelven a campar a sus anchas por la plaza de Torrelodones

Lo han vuelto a hacer. Como si tal cosa, una piara de jabalíes (mamá y sus crías) se han paseado por el centro de Torrelodones, entre las terrazas de los bares a punto de recoger. Sobre las 23:00 horas de este miércoles un vecino captaba el momento en el que estos nueve animales transitaban por la plaza del pueblo, ante la sorpresa y estupefacción de los que disfrutaban de una noche casi de verano.

No es la primera vez ni la última, a buen seguro, que los jabalíes ocupan tiempo en los informativos. Su presencia es casi frecuente y numerosa en esta época en zonas urbanas de nuestra comarca…

La situación, lejos de ser anecdótica, puede ser un problema porque, por mucha simpatía que nos puedan suscitar, se trata de animales salvajes, peligrosos, no son mascotas.

Precisamente la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos trabajan en dar una solución a la presencia de fauna salvaje en áreas urbanas.

En unas semanas, el Gobierno regional tendrá los resultados del estudio que está haciendo sobre la población de jabalíes en la zona Noroeste, tal y como se comprometió con los municipios. Se están analizando sus ecosistemas, su situación sanitaria y una estimación del número de ejemplares que hay para diseñar medidas de control de la población.

CAMPAÑAS INFORMATIVAS

El Ayuntamiento de Torrelodones ha puesto en marcha varias campañas informativas con el objeto de concienciar sobre la presencia, cada vez más habitual, de jabalíes.

Ello es consecuencia, no solo del notable incremento del número de ejemplares, sino también de que se trata de un animal con una elevada capacidad de adaptación a diferentes hábitats. A ello hay que añadir que es omnívoro y tiene una gran capacidad reproductiva, que permite que las hembras puedan tener gestaciones durante prácticamente todo el año si cuentan con alimento suficiente.

A todo esto, hay que sumarle que en la actualidad carece de enemigos naturales. Igualmente es resistente a las enfermedades (como la tuberculosis), de manera que, en muchas ocasiones, es portador sin apenas síntomas de procesos, incluso de elevada gravedad para la cabaña doméstica.

En Torrelodones se han colocado carteles avisando de la presencia de jabalíes

QUÉ HACER Y QUÉ NO

Lo más importante es no dar de comer ni de beber a estos animales y no facilitarles que encuentren alimento, por ejemplo, dejando la basura fuera del contenedor. Se debe reducir la velocidad en las calles y carreteras en las que es más frecuente su presencia que, en el caso de Torrelodones, están señalizadas; no acercarse a ellos para hacerse fotos o por cualquier otra razón; no asustar al animal ni permitir que los perros lo acosen; evitar la huida, es decir, no correr ante la presencia de un jabalí; y mantenerse a cierta distancia, dejándole una vía de escape.