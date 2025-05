Dani Senabre, molesto con el gesto de Flick en la celebración de los jugadores del Barcelona: "Que no se pueda celebrar..."

Publicado el 16 may 2025, 00:06

La última reflexión de Dani Senabre sobre el Espanyol-Barcelona en el que el equipo azulgrana certificó su 28º título de Liga tuvo que ver con el gesto que hizo Hansi Flick a sus jugadores, invitándoles a festejarlo dentro de los vestuarios.

Cuando Soto Grado pita el final, se desata la alegría en los jugadores del equipo azulgrana, aunque al momento se forma cierto tumulto con enfrentamientos entre futbolistas de uno y otro equipo, y cuando se quedan solos los jugadores del Barça, se ponen en marcha los aspersores del césped.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran la Liga en el campo del Espanyol.

Senabre quiso apuntar que la afición perica aún seguía dolida por la celebración que hizo el Barcelona hace dos temporadas también en el campo del Espanyol y que se saldó con una invasión del terreno de juego por parte de ultras.

"Hoy he escuchado a comentaristas, pericos recalcitrantes, radicales y gente muy del Espanyol que estaba enfadada por lo que pasó hace dos años".

EFE Las fuerzas de seguridad impiden que aficionados del Espanyol salten al terreno de juego.

El comentarista quiso dejar clara su postura de que "lo normal es que los jugadores del Barça se abracen, estén un rato, hagan corro, lo celebren y luego se vayan", como lo intentaron hacer hace justo dos temporadas, pero lamentó que "no ha pasado ni un 0% de esto, porque en el minuto uno ya han puesto los aspersores y ha habido empujones".

Paco González le recordó que "lo de los aspersores lo inventó el Barça, eso lo tienes que reconocer", a lo que Senabre reaccionó señalando que la discusión es por que "no se pueda celebrar una Liga. Me parece surrealistas, pero como es el Barça...", comentó antes de ironizar deseando "que desde ahora todas las ligas del mundo se celebren entrando en los vestuarios y encerrados en el lavabo".

Durante la celebración, Hansi Flick, el técnico azulgrana, con la idea de que la polémica no fuera a mayores, invitó a la plantilla y cuerpo técnico a retirarse al vestuario, algo que también criticó Senabre: "Sí, critico lo que ha hecho Flick. Critico que no se pueda celebrar una Liga cinco minutos en un campo, como se ha hecho toda la vida desde que he nacido", finalizó.