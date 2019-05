Los campamentos de verano municipales más caros, los de Torrelodones

Mientras se siguen haciendo cábalas tras los resultados del 26-M la vida no se detiene y las cuestiones que preocupan a los ciudadanos no han cambiado en la última semana. En Torrelodones, por ejemplo, un asunto recurrente en estas fechas son los campamentos de verano y el precio que alcanzan los que organiza el Ayuntamiento, algo que ha vuelto a denunciar el PSOE. El municipio vuelve a ostentar la primera posición por el elevado precio de sus escuelas de verano.

Dicen los socialistas que el verano sale muy caro en Torrelodones y que contrasta el hecho de que el Ejecutivo presuma de superávit y deuda cero, mientras es el Ayuntamiento que más cobra en precios públicos por servicios como el de los campamentos estivales. La Escuela de Verano, denuncian, cuesta de media 100 euros más que la de localidades cercanas, incluso de las del resto de integrantes de la Mancomunidad THAM, que sí que las organizan de forma conjunta.

“Son mucho más caros. Cuesta 432 euros, el mismo servicio vale 270 euros en El Boalo, 300 en Las Rozas, o 320 en Collado Villalba y Galapagar. Además, pertenecemos a la THAM pero Torrelodones no hace los campamentos dentro de la Mancomunidad, como el resto de localidades que la forman: Alpedrete, Hoyo y Moralzarzal, que cobran un mismo precio, 320 euros. Sin embargo, los ciudadanos de Torrelodones tienen que pagar 100 euros más”, denuncia Elena Repullo, portavoz socialista. Los precios se refieren a un mes de campamento con comedor.

La situación es tal que hay vecinos que optan por llevar a sus hijos a los campamentos de localidades cercanas en las que, incluso pagando el precio de no empadronados, las escuelas de verano les salen mucho más baratas. El año pasado preguntaron por esta cuestión al equipo de Gobierno y asegura la portavoz socialista que la respuesta aún la tiene sorprendida: “La respuesta que recibimos fue porque eran muy buenos, pero no sabemos cuál es el plus para que sean más caros incluso que los campamentos privados”. No convence esta argumentación, máxime cuando son las mismas empresas las que prestan los servicios en las distintas localidades. Lo consideran una tomadura de pelo a los vecinos, a los que no se les cuenta la verdadera razón: el Ayuntamiento, a diferencia del resto de la Comunidad de Madrid, no subvenciona las escuelas de verano.

La Escuela de Verano en Torrelodones se oferta por quincenas durante los meses de julio y agosto en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes.

LA TÓNICA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS

Las campamentos son un ejemplo más de la tónica general de los precios públicos de este municipio: escuela de música, danza, idiomas, polideportivo, piscina... que en poco o nada difieren de lo que se paga en el ámbito privado. Y como ejemplo, los 50 euros al mes que alcanzan las clases de natación, tres días por semana; los casi 40 de una clase de matronatación semanal, o los 45 euros al mes del bono deporte que da acceso a todas las clases del gimnasio, precio que puede mejorar casi cualquier centro de entrenamiento privado y, por supuesto, municipal. Lo mismo para el alquiler de las pistas deportivas.