Llamamiento al civismo en La Pedriza, zona natural protegida donde sigue prohibido el baño

La Pedriza no es ni un parque de atracciones, es un entorno natural de máxima protección, en pleno corazón del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y como tal merece todo nuestro respeto.

Por desgracia, no parece que eso vaya con algunos incívicos que el pasado fin de semana, aprovechando las altas temperaturas, decidían acercarse hasta la Charca Verde para darse un chapuzón, aunque sea de rodilla para abajo, poner la música a todo volumen, gritar e incluso hacer uso de las piedras para deslizarse por ellas, como si fueran toboganes de un parque acuático, con el consiguiente riesgo físico, sobre todo porque en ese caso se trataba de niños.

Y no solo en esta zona. También a lo largo del río Manzanares grupos de jóvenes -y no tan jóvenes- se acomodaban a la orilla e incluso dentro del agua, alterando la tranquilidad que se le presupone a un paraje de estas características.

Hay que recordar que desde 2016 está terminantemente prohibido el baño en todo el entorno de La Pedriza, charcas, pozas y el río.

Por eso, y en previsión de que pueda repetirse la situación de cara a este próximo fin de semana -aunque bajan ligeramente las temperaturas-, ha hecho un llamamiento a la conciencia ambiental el Cuerpo de Agentes Forestales, guardianes de la Naturaleza.

"Cuando visitamos el medio natural, debemos hacer un uso responsable, son espacios protegidos con presencia de especies de flora y fauna que están amenazados, no podemos interferir con conductas que perturben, destruyan el paisaje o pongan en peligro la biodiversidad. En el caso concreto de La Pedriza, no es un parque de atracciones, no es un parque urbano, es el corazón de un Parque Nacional. A nadie se le ocurriría ir al Museo del Prado y ponerse a jugar, gritar o molestar al resto de visitantes delante de un cuadro de Velázquez", explica Miguel Higueras, agente forestal.

RIESGOS DEL BAÑO

En nuestra región existen 4 zonas de baño censadas oficialmente: Las Presillas en Rascafría, Los Villares en Estremera, la Playa del Alberche en Aldea del Fresno y el pantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias.

Sin embargo, durante esta temporada, como ya ocurriera en 2020 por las medidas sanitarias a que obliga el coronavirus, está prohibido el baño en toda la región, salvo excepciones, como que losayuntamientos afectados soliciten autorización.

Bañarse en zonas desconocidas, o en las que no está permitido el baño, puede ocasionar numerosos riesgos para la salud: golpes, cortes, insolaciones, quemaduras y, en el peor de los casos, la muerte por ahogamiento.

Y no son los únicos. Aunque la calidad de las aguas en la Comunidad de Madrid es excelente, podemos entrar en contacto con bacterias, hongos o virus que pueden causar otitis, conjuntivitis, diarreas o vómitos.

Así que es para pensárselo, aunque el calor apriete. "El que se baña se pone en riesgo a sí mismo en aguas que no están evaluadas, puede producirse alguna circunstancia que haga que la calidad sea baja, pueda haber parásitos y provocar infecciones. Lo más recomendable es bañarse solo en las zonas habilitadas para ello. Tenemos que ser responsables, sentido común y educación", dice Higueras.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sin olvidar, además, que bañarse en lugares no habilitados y protegidos como, por ejemplo, La Pedriza, acarrea daños a la Naturaleza y está sancionado con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros.