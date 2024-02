Juan Carlos Martín, de APPG, presenta su renuncia al acta de concejal en Guadarrama

No paran los movimientos dentro de las formaciones políticas y de las Corporaciones Municipales… y llevamos apenas ocho meses de legislatura.

Ejemplos hay unos cuantos. En algunos los concejales se van de su partido pero no renuncian al acta de concejal, pasando a ser no adscritos. Uno de los primeros casos, apenas una semana después de formarse el nuevo Ayuntamiento, el de Mari Luz Sancho, ex de UNPA en Alpedrete, el último caso lo contamos este mismo martes, Ana María Lorenzo, ya ex del PP en Hoyo de Manzanares.

En otras ocasiones, los concejales dejan directamente la Corporación, normalmente por motivos personales, familiares o laborales. Algunas muestras tenemos en Moralzarzal con Virginia Ortiz, de Contigo, y el último, este mismo miércoles. Ha presentado su renuncia Juan Carlos Martín en Guadarrama. El edil de APPG, el más joven de los que conformaban el Pleno, dice adiós a la primera línea por la imposibilidad de compaginar su vida política con la laboral.

"El motivo no es otro que la situación laboral que tengo a día de hoy, gracias a Dios todo me va muy bien, pero no tengo ese tiempo que a mí me gustaría dedicarle a la política, o que le he podido dedicar en los cuatro años anteriores, para poder estar al pie del cañón y para ser honesto conmigo mismo y, sobre todo, con mis compañeros y la gente que me rodea, he tomado esta decisión. No puedo estar en misa y repicando, como se suele decir", ha asegurado Martín.

APPG logró dos representantes en los comicios de 2023, Sara Villa, la cabeza de lista, y Juan Carlos Martín. Su acta lo recogerá la número cuatro de la candidatura, Nuria Arrabal, ya que la número 3, Sara Molina, ha declinado también el puesto.

Y por seguir con renuncias, este jueves presentará la suya en el Pleno de Collado Villalba, a partir de las nueve de la mañana, Roberto Oliver, que dejó el Grupo Municipal de MCV Corazón Villalbino con el que concurrió a las Municipales del año pasado y ahora era edil no adscrito.