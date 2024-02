El Ejecutivo de Hoyo de Manzanares pierde un concejal tras la salida del PP de Ana María Lorenzo

Ana María Lorenzo, quien fuera número 3 de la candidatura con la que el PP de Hoyo de Manzanares se presentó a las Elecciones Municipales de 2023, abandona el partido y deja al equipo de Gobierno (PP-VOX) con un concejal menos.

Su dimisión se comuncó el pasado 22 de febrero, pero no ha sido hasta este martes cuando se ha hecho oficial con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid tanto la resolución de Alcaldía del 22 de febrero por la que se le retiran todas las competencias, que de momento asumirá la alcaldesa, Victoria Barderas, como el Decreto en el que se anuncia una nueva composición de la Junta de Gobierno de la que Lorenzo formaba parte como primera teniente de alcalde.

La hasta ahora responsable de las concejalías de Administración Local, Movilidad y Transporte abandona el PP pero no la Corporación Municipal. Lorenzo no ha renunciado a su acta de concejal y pasará a ser edil no adscrita.

De su decisión lo único que ha trascendido es que se sentía cuestionada en su actuación, tal y como se refleja en una carta que ha publicado a través del blog local 'Cosas de Hoyo', en la que asegura que no podía dejar pasar el hecho de verse constantemente cuestionada en público y en privado por su trabajo o sus responsabilidades políticas y personales.

Su salida no afecta a la estabilidad del equipo de Gobierno, que seguirá teniendo mayoría absoluta en el Pleno con siete ediles, cinco del PP y dos de VOX, frente a los seis de la oposición, cuatro del PSOE, una de Más Madrid y la a partir de ahora concejal no adscrita.

En lo que se refiere a la Junta de Gobierno, estará integrada por Rocío Cabrera, que será primera teniente de alcalde en sustitución de Lorenzo), Francisco Javier Matanzo, que continúa como segundo teniente de alcalde, entra Juan José Crespo como tercer teniente de alcalde, y Patricia Doncel, de VOX, que pasa de tercera a cuarta teniente de alcalde.