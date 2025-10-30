COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

La previa del At.Baleares-Nàstic de Copa del Rey

Los balearicos quieren rememorar su grandes noches coperas eliminando a equipos de Primera con esta ronda ante un Primera RFEF, y buscar otro duelo ante un Primera División. Los abonados han podido retirar hasta tres entradas para el encuentro de esta noche en el Estadio Balear.

Cartel promocional del partido
00:00
Descargar

La Previa

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura4:36 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 30 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking