Un joven de San Lorenzo de El Escorial gana el Eurodreams con un boleto sellado en 'Pepito Herranz'

Un joven de San Lorenzo de El Escorial ha conseguido un sueldo de 20.000 euros al mes durante 30 años al ganar el sorteo Eurodreams, y se convierte así en la primera persona en España en hacerse con este premio.

Y, cómo no, el boleto premiado lo ha vendido la Administración número 1 de esa localidad, que parece abonada eternamente a la Suerte, no deja de repartir premios y millones:Loterías Pepito Herranz. "Después de vender el Gordo de Navidad y el del Niño, pensábamos que no nos podíamos superar, pero lo hemos hecho", ha destacado su propietario, Iván Herranz, que ha colgado en el escaparate el cartel de "Y volvió a tocar aquí".

Y volvío a tocar aquí !!!



San Lorenzo de El Escorial, un pueblo con SUERTE !!!



Ya tenemos el cartel del premio repartido ayer !!!



Si sueñas, Loterias Pepito Herranz !!!https://t.co/wjfDQfiv1vpic.twitter.com/0l0XPXiIRn — Loterías Pepito Herranz (@Pepito_Herranz) January 23, 2024

Este sorteo de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que comenzó a celebrarse en noviembre, es similar al EuroMillones, con dos sorteos cada semana.

Pepito Herranz lo vendió a través de la app TuLotero, que ya ha hecho historia al dar el primer premio de Eurodreams de toda España.

La aplicación ha recogido las impresiones del ganador sobre esta increíble experiencia. Tiene unos 20 años y aún está "asimilando la noticia, como cabía esperar".

Su combinación ganadora, 8, 16, 25, 29, 31, 34, S: 2, validada en la afortunada Administración de la calle del Rey de San Lorenzo de El Escorial, fue elegida al azar, “los escogió la máquina y mira qué bien”.

"La noticia le llegó la misma noche del sorteo, cuando verificó en su aplicación si había tenido premio. Ya sospechó algo cuando vio el mensaje ‘espera de escrutinio’ en su boleto", cuenta TuLotero. "Sabía que me había tocado algo que no eran 2,50 euros”, dije el joven premiado.

Al ver todos los números en rojo no dio crédito, así que corroboró en varias páginas los números ganadores hasta que confirmó que eran los mismos.

El primer paso es asimilarlo y luego ya verá cómo es eso de tener un sueldo a 30 años vista. "De hecho, únicamente ha contado la noticia a su familia, con quienes no quiso esperar para compartir esta alegría"

El joven agraciado también ha confesado que lleva apenas medio año con la aplicación. "Conoció TuLotero a través de un familiar que trabaja en una administración".

Ahora tan sólo queda esperar a esos 20.000 euros que le llegarán cada mes. "Es un premio muy grande, pero considero que es demasiado grande. No te haces a la idea de cuánto dinero es”, ha dicho a TuLotero.