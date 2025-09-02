El I Festival Guadarockpop llenará las calles de Guadarrama con la magia de la música en directo este fin de semana

Guadarrama ya lo tiene todo listo para estrenar este fin de semana una propuesta cultural que tiene como objetivo llenar de música las calles durante dos días inolvidables. Es la primera edición del Festival Guadarockpop, que se celebrará el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre.

Se han programado seis conciertos por día, para que, quien pasee por Guadarrama, se encuentre, de forma inesperada, con la magia de la música en directo. “Se trata de hacer de la música una herramienta para unir, atraer e invitar a quedarse… o a regresar. Es traer la música lo más cerca del público, que es en la calle", señalan los responsables de la Asociación Cultural Música Viva Madrid Sierra del Noroeste, impulsora del evento.

Su presidente, Francisco Ramos, espera que este festival tenga continuidad en el futuro y ha recalcado que los seis grupos que van a actuar están conformados por "músicos de la zona, muchos de ellos de Guadarrama y de los pueblos de alrededor".

Así que, el evento también busca "dar esa oportunidad y ese apoyo a todos los artistas locales y hacer un poquito más del pueblo", añade la edil de Cultura, Laura Carrasco, quien ha destacó además la importancia de llevar las manifestaciones artísticas a la calle. "Me parece muy importante. Tenemos centros de prestigio donde desarrollamos muchas actividades culturales, pero al final cuando hacemos este tipo de actividades en la calle lo acercamos a todo el público".

Además, se persigue no sólo compartir cultura, sino también contribuir a la dinamización turística del municipio, como ha destacado el alcalde. "Es una nueva iniciativa para compartir la música con vecinos y visitantes disfrutando, además, de la calle. Es una iniciativa para animar a quienes disfrutan también de los espacios comerciales y de la oferta gastronómica de nuestra localidad", apunta Diosdado Soto.

En la presentación ha participado Jesús Latorre, más conocido en Guadarrama por su faceta como deportista (maestro de Karate), pero que también es miembro de la Asociación Cultural Música Viva Madrid Sierra del Noroeste e integrante de uno de los grupos.

LOS GRUPOS PARTICIPANTES

Los grupos protagonistas de esta iniciativa serán Amalgama, Frankenspain, La Huida, Shinedie, Rimau y Plant.

Amalgama es un grupo de versiones del pop rock español de los años 80, 90 y 2000. Nace de la evolución de Cinco Elementos.

Una banda anterior cuyos integrantes, tras varios años alejados de los escenarios, regresan con nueva energía y formación. La incorporación de Jesús al bajo marca el inicio de esta nueva etapa.

El grupo está formado por Paco Ramos, guitarra, Manu Baeza, voz y guitarra, Jorge Baeza, batería y coros y Jesús Latorre, bajo.

Frankenspain es un grupo nacido como un combo para pasarlo bien, bajo la dirección del profesor de música Francisco Ramos (Paco). Está formado por Jacopo, voz y guitarra, Manolo, guitarra y coros, Jesús, bajo, Paco, guitarra y Jorge, batería y coros.

Es una banda consolidada, con un repertorio potente y variado, capaz de animar todo tipo de eventos, tanto públicos como privados. Sobre el escenario, interpretan los grandes clásicos del pop y el rock conocidos por todos. Cuenta con una canción original compuesta por Paco, titulada “Frankenspain”, que habla sobre la propia banda y que está disponible en Spotify.

La Huida está formada por Jorge Baeza (batería), Manuel Baeza (bajo), Sergio Jiménez (guitarra rítmica), Paco Ramos (guitarra solista) y Samuel Bescós (voz). Actualmente están cocinando su tercer trabajo y, de vez en cuando, visitan la sala Rey Louie en Majadahonda.

Su música está influenciada por bandas de rock español como M-Clan, Platero y Tú, Fito & Fitipaldis o Los Secretos, y por grupos internacionales como Bon Jovi, AC/DC o Iron Maiden. La Huida en directo es sonido contundente y una actitud enérgica y positiva.

Shinedie es una Banda Madrileña formada en 2019 por experimentados músicos procedentes de distintas formaciones. Su actividad se ha desarrollado fundamentalmente en salas de la Provincia de Madrid. Fueron ganadores del concurso de bandas de la Sala Taf (Arroyomolinos) a los pocos meses de iniciar su andadura.

Su repertorio está formado fundamentalmente por composiciones propias en español, con influencias Indie y Pop-Rock, incluyendo también versiones de grupos como Supersubmarina, Vetusta Morla, Izal, Lori Meyers, Viva Suecia, etc. Destacan su base rítmica contundente, sus bonitos arreglos de guitarra y una voz potente y cristalina, dando como resultado un muy buen sonido en directo.

Formada por Manuel Baeza, “Manu”, bajo y coros, Ricardo Martín, “Kayto”, guitarra solista y coros, José Ramón Cuartero, “Vampy”, voz y guitarra rítmica y Sebastián Moyano, “Sebas”, batería.

Rimau nació con una misión clara: subirse a un escenario, soltar adrenalina en forma de Rock&Roll y hacer que el público se lo pase de escándalo. Desde la primavera de 2010, no ha parado ni un segundo. Más de una década después, sigue con las mismas ganas.

Una banda de rock canalla, callejera. Su repertorio es una bomba de relojería en los que no faltan temas propios cargados de energía y buen rollo, mezclados con versiones de clásicos del rock español que no fallan nunca. Una propuesta para corear, saltar, brindar y dejarse la voz cantando.

Está compuesta por Javito, voz, Paco, guitarra solista, Alber, guitarra, Jimmy, bajo y Nacho, batería.

Plant es una banda de rock formada por cinco músicos que saben muy bien lo que hacen… y lo disfrutan como el primer día. El nombre viene de Robert Plant, y como él llevan el rock en la sangre.

Su repertorio viaja por los grandes clásicos en inglés de la fuerza de Led Zeppelin al desparpajo de Green Day, pasando por la energía de Jet y otros iconos del rock americano. Todo ello con un sonido potente, limpio y sin artificios.

La banda está compuesta por Edu en la batería, Nacho en el bajo, Rodri en la guitarra, Raúl en la guitarra y David Molinero en la voz. Con más de dos años tocando juntos Plant sube al escenario con la experiencia, el buen humor y la química que solo da la afición auténtica.

HORARIOS Y ESPACIOS

El I Festival Guadarockpop lo abrirá Frankenspain el sábado 6 de septiembre a las 13 horas con el aperitivo musical en el Parque Municipal.

A las 18 horas el paseo musical llegará a la Fuente de los Caños con Rimau y la velada musical será a las 21:30 horas en la Fuente de los Caños con Shinedie.

El domingo 7 de septiembre el primer concierto será a las 13 horas con el aperitivo musical en el Parque del Mareo con Plant.

A las 18 horas el paseo musical llegará a la Fuente de los Caños con La Huida.

Y la velada musical de final del festival será a las 20 horas en la Fuente de los Caños con Amalgama.

LA ASOCIACION

La Asociación Cultural Música Viva Madrid Sierra del Noroeste es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, cuyo objetivo principal es fomentar la cultura musical en todas sus formas.

Trabaja activamente en la formación de músicos, colaborando con profesionales de primer nivel, y promoviendo la organización de conciertos y espectáculos musicales en todo tipo de contextos: fiestas patronales, festividades locales, celebraciones privadas y eventos públicos.

Además, cuentan con grupos musicales de estilos diversos, lo que permite adaptarse a cualquier tipo de audiencia o evento.