El PP de Hoyo de Manzanares fija 15 imprescindibles para recuperar el municipio

Victoria Barderas García, de 52 años, vive en Hoyo de Manzanares desde hace 23, está casada y tiene dos hijos. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense y desde hace más de 17 años trabaja en el Hipódromo de Madrid. Ahora es la candidata del PP de Hoyo de Manzanares a la Alcaldía.

Ha sido concejal de la oposición desde 2011 y en estos cuatro últimos años, portavoz del Grupo municipal Popular. En mayo de 2022 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la nombró Defensora del afiliado y la incorporó a su Comité de Dirección.

“Es un reto apasionante poder ser la alcaldesa de Hoyo de Manzanares y ser la embajadora en mi municipio de las políticas de Isabel Díaz Ayuso desde el Partido Popular”, dice la candidata.

“Los cuatro años de tripartito en Hoyo de Manzanares han hecho mucho daño a nuestro pueblo: inversiones paralizadas, subvenciones perdidas, vecinos que no encuentran soluciones a sus problemas y que nos son atendidos. La impotencia de presentar más de 150 propuestas al pleno y que hayan sido rechazadas por soberbia y sectarismo, eso me ha dado la fuerza para dar un paso al frente. Hoyo no puede permitirse un cuatripartito empoderado, nos colarían por la puerta de atrás una granja experimental, una trituradora de compostaje en la puerta de casa, y un desfalco en las cuentas públicas. No podemos seguir con un pueblo sucio, lleno de pintadas”, añade Barderas.

Su programa electoral para los próximos 4 años gira en torno a la gestión planificada de los recursos, la inversión, digitalizar la administración, el desarrollo sostenible adaptado al entorno y cuidar de las tradiciones y el patrimonio.

Los populares se han marcado una hoja de ruta con “los 15 imprescindibles, que son un reclamo mayoritario de los vecinos de Hoyo de Manzanares”. Esa lista contempla: las cuentas públicas en orden, control financiero urgente, un plan general de urbanismo en equipo con la Comunidad de Madrid, eficiencia energética y alumbrado en todo el municipio con actuación inmediata, mejorar la seguridad: aumentar plantilla, más de 30 cámaras de vigilancia, nuevas dependencias policiales y nuevos servicios como protocolos anti ocupación; gestión del nuevo contrato de recogida de residuos (vencido desde agosto) y puntos limpios de proximidad para ayudar a reciclar; un plan de asfaltado para acometer en fases en los próximos 4 años, plena cobertura telefónica y redes en carreteras y municipio; adquisición de un camión quitanieves y un camión polivalente; una administración disponible para todos: sin necesidad de cita previa; impulsar la colaboración público privada para una residencia de ancianos y un centro de día; un centro de mayores en el edificio salmantino; dotación y recursos para protección civil; la inversión de 500.000 € en infraestructuras en el colegio Virgen de la Encina; pistas deportivas multiusos cubiertas y apoyo a los jóvenes, con un plan de vivienda, premiar el talento y el esfuerzo con becas y creación de proyectos.