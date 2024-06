El Hospital Puerta de Hierro participa en un ensayo clínico innovador sobre el cáncer de pulmón

Un ensayo clínico internacional, en el que participa el Hospital Puerta de Hierro, ha obtenido resultados que pueden suponer "un cambio de paradigma" en el abordaje y tratamiento del cáncer de pulmón en estadios iniciales e intermedios (II y III).

"La combinación de quimioterapia e inmunoterapia antes de la cirugía ofrece mejores resultados que la administración sólo de quimioterapia", indica el hospital.

La investigación, que ha sido coliderada por el jefe de Oncología Médica del Puerta de Hierro, Mariano Provencio, y la doctora Tina Tascone, del MD Anderson Cancer de Houston, ha sido publicada en 'The New England Journal of Medicine' y recientemente presentada en el Congreso Americano de Oncología Médica.

Un total de 18 países, 87 hospitales y 452 pacientes con cáncer de pulmón han participado en este estudio comparativo para evaluar la eficacia de administrar quimio e inmunoterapia, frente a la administración solo del primer tratamiento previo a la intervención quirúrgica.

Se ha observado un "incremento significativo de supervivencia detectada en los pacientes tratados con esta combinación". En concreto, los datos apuntan a una supervivencia libre de progresión (el tiempo que tarda el tumor en progresar tras el inicio del tratamiento) del 70% a los 18 meses. Ello supone que siete de cada 10 personas están libres de tumor después de un año y medio tras el inicio de esta combinación. En cambio, sólo 5 de cada 10 personas alcanzan estos 18 meses con la administración solo de quimioterapia.

Además, un cuarto de los pacientes (25,3%) en tratamiento con quimioterapia e inmunoterapia antes de la cirugía consiguen una respuesta patológica completa, es decir, una remisión total del tumor, frente a un 4,7% de los pacientes en tratamiento solo con quimioterapia antes de la cirugía.

Una investigación con origen español

La primera investigación a nivel mundial que planteó la hipótesis de que esta combinación previa a la cirugía podía ser "beneficiosa y segura" para los pacientes con cáncer de pulmón en estadios iniciales o intermedios tiene su origen en España, concretamente en el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) que preside el Dr. Provencio.

En concreto, el ensayo clínico NADIM demostró que el tratamiento previo a cirugía con una combinación de quimioterapia e inmunoterapia duplicaba los resultados en supervivencia frente al tratamiento con quimioterapia tras cirugía.

Durante el desarrollo de este ensayo, la totalidad de la investigación traslacional del estudio (biopsias, detección de mutaciones, etcétera) se realizó en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.