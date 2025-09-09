Herido grave un hombre en las fiestas de Cercedilla al caer de una carreta durante la celebración de la Romería

Un hombre de 33 años ha sido hospitalizado en estado grave tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza al caer desde un carromato durante las fiestas patronales de la Natividad de Nuestra Señora en Cercedilla, que celebraban este lunes su tradicional Romería hasta la ermita de Santa María.

Según fuentes de Emergencias 112, el aviso se realizaba a las 18:15 horas desde el propio Centro de Salud de Cercedilla, donde había ingresado el paciente.

El SUMMA 112 enviaba una UVI y un helicóptero medicalizado para atender al hombre, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una otorragia.

Los sanitarios lograron estabilizar al herido, que fue trasladado en helicóptero en estado grave al Hospital La Paz, en la capital.

La Policía Municipal de Cercedilla ha asumido la investigación de los hechos.