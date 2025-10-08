Detenido un grafitero gracias a la colaboración de la Policía Local de Collado Villalba: está acusado por 12 delitos de daños en trenes

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid han logrado detener a un joven de 22 años por causar daños en la red ferroviaria al realizar pintadas en vagones e instalaciones en diferentes líneas de Cercanías, tanto de la Comunidad de Madrid como de Castilla y León. Se estima que el perjuicio económico ocasionado por sus acciones superaría los 150.000 euros.

Tras el análisis de las denuncias interpuestas por la realización de grafitis en distintos trenes, entre los años 2021 y 2024, se logró vincular al supuesto autor con diferentes firmas y dibujos. Durante la investigación se contó con la colaboración de la Policía Local de Collado Villalba, que intervino en su identificación al ser pillado in fraganti mientras realizaba una pintada en un muro en la localidad.

Gracias a esta identificación y tras las respectivas comprobaciones y pesquisas, se pudo comprobar además que el joven, junto con otras personas identificadas y de manera coordinada, accionaban la alarma del tren para posteriormente realizar los graffitis.

Al detenido se le imputan 12 supuestos delitos de daños, así como uno de desórdenes públicos y un delito de pertenencia a grupo criminal.