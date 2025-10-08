El alcalde de Lugo reconoce que el Ayuntamiento quiere "conservar" el desfile de ganado del San Froilán a pesar del "lamentable incidente"

El alcalde, Miguel Fernández, se pasó este miércoles por los estudios de Cope Lugo para repasar temas que han sido actualidad en las últimas semanas en la ciudad

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, se pasó por los estudios de COPE en plenas fiestas de San Froilán para hablar sobre los asuntos que están marcando la actualidad municipal en las últimas semanas. Evidentemente, la celebración de las patronales, declaradas de Interés Turístico Nacional, acaparan buena parte de la atención mediática e institucional estos días. El tiempo se ha aliado con los organizadores y, aparte de todos los vecinos de la capital lucense que se han echado a la calle para disfrutar del ferial y del programa, están llegando decenas de miles de visitantes para asistir a los conciertos, montarse en las atracciones y comer el pulpo, en las casetas o en los locales de hostelería que han instalado calderos por toda la ciudad.

Sin embargo, sin dejar de lado todos esos aspectos positivos, el alcalde también habló del “lamentable incidente” que se produjo en el tradicional desfile de ganado del San Froilán. Una vaca se desbocó y se llevó por delante a una mujer que tuvo que ser ingresada en la UCI del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) y ser intervenida quirúrgicamente. Su estado es grave, pero estable. El regidor local recordó que, ahora, lo más importante es que esta persona se recupere satisfactoriamente de sus heridas. Después, “con calma”, llegará el momento de analizar lo sucedido.

“Si hay que cambiar protocolos” de seguridad, “se hará”, dijo el alcalde, porque la intención del gobierno local es “conservar el desfile”, que se viene celebrando desde hace casi 20 años y “es muy significativo”, dado que simboliza el origen de las patronales de Lugo y también la clara unión que existe en la provincia entre el mundo rural y el urbano.

También quiso felicitar el alcalde a la Policía Local, después de que en las últimas horas tuviésemos conocimiento de que dos hombres fueron detenidos en el entorno del ferial de San Froilán por supuestos delitos de violencia machista y otro más por violar una orden judicial de alejamiento. Aseguró que los agentes están haciendo “un trabajo extraordinario”.

En ese sentido, destacó la labor que realizan desde el Posto de Mando Avanzado instalado en las inmediaciones del ferial, en la Praza Horta do Seminario, desde donde velan por la seguridad en el entorno de las fiestas, gracias “a las cámaras estratégicamente situadas”, lo que les permite actuar con mayor rapidez y eficacia.

“No es que este año hubiese más incidentes, lo que sucede es que son capaces de detectarlos al momento y responder con mayor agilidad”, precisó el regidor local.

Novo norte, protectora y contadores de agua

Durante la entrevista, el alcalde también hizo referencia a los 8,7 millones de euros que acaba de captar el Ayuntamiento de fondos europeos para ejecutar el proyecto Novo Norte, una iniciativa que permitirá transformar por completo la zona norte de la ciudad, para hacerle más cómoda, segura y sostenible. También expresó su confianza en alcanzar pronto un acuerdo con la Consellería de Medio Ambiente para la financiación del proyecto de renovación integral de las instalaciones de la Protectora, en Muxa, una vez que el proyecto ya cuenta con luz verde por parte de la Xunta y del propio consistorio.

Por último, habló del cambio de los contadores del agua en la ciudad, una vez que el Gobierno acaba de dar una moratoria de dos años para sustituir aquellos que tienen más de doce años de antigüedad. Lamentó que la oposición del Partido Popular se dedicase “a generar alarmismo entre los vecinos”, cuando el Ayuntamiento ya está sobre el asunto y a la espera de que se vaya definiendo qué tecnología es la más conveniente para abordar esa renovación.