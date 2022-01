Gioacchino Gammino: el capo de la mafia detenido en Galapagar gracias a Google Maps

Una cicatriz en su barbilla hizo saltar las alarmas de la DIA (Dirección de Investigación Antimafia) italiana. Como si de un capítulo de 'Black Mirror' se tratara, el prófugo desde hace más de veinte años, perdió su pulso ante la policía que le seguía los talones por Google Maps. Gioacchino Gammino, fue detenido el 17 de diciembre del pasado 2021 en Galapagar.

Ahora, un periodista italiano, el veterano Salvo Palazzolo de La Repubblica, ha revelado los detalles de la captura del miembro de la Stidda y colaborador de la Cosa Nostra que se enfrenta a una pena de cadena perpetua. A sus 61 años, era la segunda vez que se escondía en España donde, en Barcelona, en 1998, fue arrestado por un asesinato cometido nueve años antes.

'Manu' era su nombre en el pueblo de la sierra madrileña. En Galapagar había creado dos negocios. El primero, cerrado en 2014, era 'La cocina de Manu' donde ejercía de chef. El segundo, 'El huerto de Manu' situado en la Avenida de los Voluntarios número 12, donde fue captado por las cámaras de Google Maps en julio de 2018. Un hecho incalculable e inesperado. Incluso para alguien como él.

"¿Cómo me encontraste? No he telefoneado a mi familia desde hace diez años", dijo Gammino a los agentes españoles que lo detuvieron. El narcotraficante, al que el juez Falcone consideró rasgo de unión con grupos de la hampa de Lombardía, 'caía' de nuevo tras una historia de película.

Dos fugas

Su estancia en Barcelona respondía a la primera de sus fugas de prisión. Encarcelado de nuevo, apenas tres años le bastaron para volver a escaparse. El 26 de junio de 2002 en Rebibbia, aprovechó el rodaje de una película en la que participaba la actriz Vittoria Belvedere para ello.

"Es un Padrino a la antigua", señala el periodista de La Repubblica. Entre los platos que tenía en su restaurante de Galapagar destaca uno: 'La cena siciliana'. Su ilustración, con las letras de la famosa película de Coppola. "¿Solo folclore y nostalgia por un viejo mafioso?" es la pregunta que se hace Palazzolo dejando entrever que, la de Gammino, no es la detención de un delincuente cualquiera.