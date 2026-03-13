Galapagar proyecta el primer Museo del Toreo al Aire Libre de la región: estará en el Parque de El Toril y costará más de un millón de euros

Galapagar creará el primer Museo Taurino al Aire Libre de la Comunidad de Madrid, un ambicioso proyecto que acaba de presentar y que supondrá la transformación del Parque de El Toril, de 28.000 metros cuadrados, en un espacio cultural y recreativo dedicado a la historia, identidad y tradición taurina del municipio.

El eje central del proyecto de remodelación del parque será la creación de un recorrido con doce hitos temáticos y 40 tótems dotados con tecnología QR y NFC, que permitirán a vecinos y visitantes, sin necesidad de descargar ninguna aplicación, acceder desde sus teléfonos móviles a contenidos audiovisuales, vídeos históricos y fotografías que narran la trayectoria de figuras como el torero José Tomás o el ganadero Victorino Martín.

Además, habrá esculturas vegetales, diseñadas en colaboración con el pintor Ricardo Más, que recrearán las suertes del toreo como el capote, la muleta o el tercio de banderillas, además de un monumento dedicado a “Velador”, un vitorino que fue el único toro indultado en la historia de la Plaza de las Ventas.

"No va a ser un simple lugar de paso, sino un destino turístico y cultural de referencia. Este parque se va a convertir en una experiencia inmersiva sobre la historia taurina de Galapagar, en el que el propio parque es el arte, en el que a cada paso que des, sientas que estás dentro de la historia, que la estás viviendo y sintiendo. Este es un proyecto en el que todo el equipo de Gobierno, especialmente la alcaldesa, Carla Greciano, ha puesto toda su ilusión y cariño. Creemos que Galapagar y los galapagueños se merecen seguir siendo un referente cultural y sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones taurinas", cuenta Paloma Lorenzo, concejal del área.

Más allá del carácter taurino, el Parque de El Toril también rendirá un homenaje a la Trashumancia con la Senda de los Pastores, un recorrido con 12 esculturas de ovejas, seis de ellas también realizadas con vegetación.

Además, habrá una ruta botánica, un mirador al paisaje de la Sierra, un área de agility para los perros, se mejorarán las pistas de petanca y chito, un circuito de running y calistenia, zona de juegos infantiles renovada, área de merendero y un espacio para la lectura y la celebración de pequeños conciertos de cuerda.

La inversión total prevista es superior al millón de euros, el plazo de ejecución, seis meses.

Puedes consultar el proyecto completo en www.galapagar.es.

por galapagar denuncia el proyecto

De momento, al proyecto ya le han salido detractores. Desde la oposición, la coalición Por Galapagar lo ha calificado de “capricho ideológico” y ha denunciado, además, que el contrato de remodelación podría ser ilegal.

Según la formación (integrada por Más Madrid, IU y Galapapagar Importa) el proyecto estaba preparado desde noviembre de 2024, pero su tramitación se retrasó por falta de financiación y ahora se está recurriendo a un crédito bancario para sufragar la obra, lo que supone un aumento de la deuda municipal. "Esta urgencia 'auto-provocada' se han reducido los plazos de licitación a la mitad, impidiendo la libre participación de las empresas.

Además, advierte de que las prisas con fines electoralistas sólo auguran un fracaso de las plantaciones previstas y, por ende, malgastar el dinero.

"El gobierno del PP y VOX alega una supuesta 'ventana biológica de plantación'. Sin embargo, los informes técnicos y el propio pliego de condiciones recogen que la plantación debería realizarse entre noviembre y febrero. De respetarse el momento óptimo, el parque no podría inaugurarse antes de las elecciones municipales de 2027. El riesgo real es que la vegetación muera este verano, al poco de plantarse, lo que supondría pérdidas millonarias para las arcas municipales. El PP quiere inaugurar su museo taurino antes de los comicios y no le importa malgastar una inversión de 1,5 millones de euros", asegura Maribel Sánchez, portavoz.

Por Galapagar ha pedido la paralización inmediata del proyecto y el abandono de la temática taurina.

La formación presentó un recurso contra el contrato. Sin embargo, dicen desde el equipo de Gobierno, no existe ilegalidad alguna y el propio Tribunal de Contratación ha dado la razón al Ayuntamiento al no admitirlo a trámite.