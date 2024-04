Galapagar derriba una torre de repetición que obstaculizaba el paso junto al Juzgado de Paz

Galapagar ha derribado una torre de repetición que estorbabajunto al Juzgado de Paz. En su día, daba servicio a la Policía Local, pero ya hace décadas que los agentes se mudaron a otras dependencias y la torre no se usa.

Era un elemento inservible que lo único que hacía era obstaculizar el paso por la acera de peatones, carritos de bebé o sillas de ruedas.

Elimina así el Ayuntamiento otra barrera arquitectónica del casco urbano para hacerlo más cómodo y accesible para todos los vecinos.

"Partimos de la base de que la infraestructura viaria de Galapagar es la que es, son calles estrechas, mal diseñadas, con muchos recovecos, como casi en todos los cascos antiguos de casi todas las ciudades. En este caso había una torre que alguien puso ahí hace 20 años porque era necesaria para dar servicio a la Policía, que la tecnología ha hecho que ya no sirviera, y ahí quedó abandonada sin que nadie interviniera. Ha sido tan sencillo como tomar la decisión de eliminarla para poder ampliar un espacio delante de un edificio público como es el Juzgado de Paz para que la accesibilidad y el movimiento en la zona sea mucho mejor", ha explicado Ángel Camacho, edil de Urbanismo.

No es la única actuación que se ha llevado a cabo en este sentido en los últimos meses. Así, por ejemplo, se ha trasladado el puesto de la ONCE frente a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Llevaba años ocupando el mismo lugar en mitad de la acera y se le ha buscado un emplazamiento más idóneo para que no suponga un obstáculo.

Desde la concejalía han animado a los vecinos a poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier situación similar que conozcan para darle solución.