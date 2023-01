Estalla la tensión entre los socios de Gobierno en Collado Villalba: la brecha, más abierta

Aunque era vox pópuli desde hace mucho tiempo la relación tirante entre los socios de gobierno en Collado Villalba, los ánimos han estado más o menos contenidos hasta que en el último Pleno ordinario todo estalló por los aires.

El vaso se había ido rellenando gota a gota, pero el chorro se ha hecho más gordo en los últimos meses con las discrepancias en torno a la gestión del túnel o las ayudas a las familias para paliar los efectos de la inflación propuestas por el Partido Popular, que Ciudadanos no respaldó.

El penúltimo capítulo, la destitución del director de Recursos Humanos, vinculado a Ciudadanos, por pérdida de confianza a cuenta de unas oposiciones en el Ayuntamiento suspendidas hasta que se esclarezcan los hechos.

Pero la gota que ha hecho explotar el vaso se produjo este jueves, durante la sesión plenaria ordinaria del mes de enero, con la reprobación a la alcaldesa, Mariola Vargas, una moción presentada por Unidas Podemos que salió adelante con el apoyo de las formaciones de izquierda y la abstención de la formación naranja.

En su intervención, el portavoz de Ciudadanos le echó en cara al PP los agravios comparativos entre concejalías que ha habido desde el inicio de legislatura dentro del pacto de gobierno y que haya puesto en entredicho la credibilidad e imagen de su socio.

"¿Por qué obstinarse en tratar de difamarnos a nosotros cuando lo único que pretendemos es trabajar con ustedes brazo con brazo cumpliendo el Pacto de Gobierno? Usted puede utilizar todos los instrumentos a su alcance, puede continuar difamándonos lo que le plazca, directamente o a través de sus mamporreros, no nos va a amedrentar, no nos vamos a ir por voluntad propia, el pacto lo va a romper usted. Nosotros seguiremos luchando por aportar transparencia allí donde usted solo siembra oscuridad", dijo Bernardo Arroyo dirigiéndose a la alcaldesa.

Lejos de calmar las aguas, la respuesta de Mariola Vargas no deja lugar a dudas de que la brecha parece ya insalvable.

Aunque comenzó explicando que su única intención con las oposiciones suspendidas cautelarmente era arrojar luz y taquígrafos al proceso, como ha pedido Ciudadanos en otros momentos con otros asuntos municipales, terminó abriéndole la puerta a Arroyo para que, si no está conforme, se vaya.

"Que se esclarezcan los hechos, como a usted le gusta, pero si usted ahí es el campeón, con el túnel ha ocurrido algo similar. Y para suerte o para desgracia, cuando piense como usted o cuando piense diferente, la alcaldesa de esta ciudad soy yo y la última decisión la tomo yo. Y soy la alcaldesa, primero porque mi partido fue la lista más votada y después porque usted me votó. ¿Que ahora no quiere? ahí tiene el Registro telemático y, si no, mañana a primera hora, en el Registro personal y presenta usted su dimisión, que yo creo que es lo que procede", le contestó la alcaldesa al portavoz de Ciudadanos.

Así las cosas, y a pesar del tiempo gélido que tenemos estos días, a cuatro meses escasos para las Elecciones Municipales, se presenta un final de legislatura ‘calentito’.