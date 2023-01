Díaz Ayuso: "Me temo que de aquí al 28 de mayo veremos cosas que nos helarán la sangre"

Es la cuarta ocasión en la que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid sale de su sede en la Real Casa de Correos y se celebra en un municipio. Antes fueron Alcobendas, Alcorcón y Fuenlabrada y este miércoles le ha tocado el turno a una localidad de la Sierra de Guadarrama.

Galapagar, que ha sido la anfitriona, ha recibido los elogios de la presidenta regional por su entorno natural privilegiado y la ha puesto como ejemplo del estilo de vida de la Comunidad de Madrid. Así ha comenzado Díaz Ayuso su intervención tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que no ha podido obviar, por el mal rato que pasó y la repercusión mediática que ha tenido, referirse al escrache que sufrió este martesen la Facultad de Ciencias de la Información cuando acudió a recibir el título de Alumna Ilustre.

"Ayer pude ser protagonista, pero hoy, sin más, soy una más en una larga lista en la que se encuentran políticos constitucionalistas, periodistas, artistas, empresarios... Este es un ejemplo más de todo lo que está sucediendo hoy en la convivencia española, especialmente en los espacios públicos y en las instituciones, donde desde hace unos años los más extremistas están adueñándose de ello”, ha asegurado.

"Yo creo que no es que les provoque algo que yo hago, yo creo que simplemente les provoca mi sola existencia porque mi proyecto tiene más votos que toda la izquierda junta en la Comunidad de Madrid y creo que, según se acerquen los meses de elecciones, esto va a ir más. Me temo que de aquí al 28 de mayo veremos cosas que nos helarán la sangre", ha sentenciado Díaz Ayuso, poniendo fin con esa frase a su parte del discurso en relación a lo ocurrido este martes en la Universidad Complutense.

Inversiones en Galapagar

También ha hecho repaso Díaz Ayuso, durante su intervención, por las inversiones que realiza la Comunidad de Madrid en Galapagary ha adelantado actuaciones que se pondrán en marcha este año, como mejoras en la seguridad de la M-505 o los proyectos del PIR, Plan de Inversión Regional. "El PIR tiene destinados para los próximos cuatro años en este municipio 5'5 millones de euros. En 2023 vamos a iniciar las obras en la urbanización Las Cuestas para que los vecinos tengan sus calles y vías pecuarias acondicionadas. También vamos a realizar obras en el Centro de Servicios Sociales, con 3'7 millones de euros, y vamos a acometer obras de ensanchamiento del tablero del puente de La Navata, lo haremos de manera inmediata".

Antes de la celebración del Consejo de Gobierno, Díaz Ayuso se ha reunido con el alcalde de Galapagar, Alberto Gómez, quien ha aprovechado la ocasión para plantearle a la presidenta regional algunas reivindicaciones municipales, como el retraso en los proyectos PIR, la necesidad de mejorar algunas líneas de transporte o la petición de que se establezca una sede de la Escuela Oficial de Idiomas en Galapagar.

También le ha planteado su preocupación por la situación de las urgencias extrahospitalarias en la Atención Primaria. "No somos el municipio peor parado de la comarca, hay otros como Collado Villalba o El Escorial que no tienen urgencias los fines de semana, pero eso repercute en los Puntos de Atención Continuada, sobre todo en Galapagar habrá una sobrecarga de trabajo que asuman los profesionales y yo le he pedido que siga todo como antes, los antiguos SAR funcionaban bastante bien", ha dicho Gómez.

El alcalde ha aprovechado además para invitar a la presidenta regional a las celebraciones del V Centenario de Galapagar.