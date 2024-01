A días de 'reaparecer' en Valdemorillo, Juan Ortega confiesa en COPE por qué suspendió su boda

El torero sevillano Juan Ortega 'reaparecerá' en los ruedos con la primera gran cita del calendario taurino español, la Feria de San Blas y La Candelaria de Valdemorillo, donde ya está anunciada su presencia en el cartel del sábado, 10 de febrero, una corrida de Núñez del Cuvillo en la que comparte terna con Alejandro Talavante y Ginés Marín.

Para eso quedan apenas 17 días. Regresará así uno de los diestros que más ilusiones y pasiones ha levantado en los últimos años entre los aficionados, sin ir más lejos en el propio coso de Valdemorillo, cuyo albero pisó ya en la feria de 2023. No solo eso, lo pisó con fuerza, porque a la postre resultó uno de los triunfadores de aquel ciclo, en un mano a mano con Diego Urdiales el 5 de febrero. Ortega salió a hombros de la Cubierta de La Candelaria tras cortar dos orejas y se llevó el Trofeo a la Mejor Faena.

Según dicen los entendidos en el mundo del toreo, este torero del barrio de Triana "tiene en las yemas de sus dedos el pulso y el temple de los elegidos y en sus muñecas la gracia sevillana de las que brota el toreo más auténtico y desgarrado".

Pero en los últimos tiempos no ha sido su buen hacer con el capote, la muleta o el estoque lo que le ha llevado a ser objeto de la atención mediática, sino su "espantada" de la boda con su novia Carmen Otte, que ha ocupado horas y horas de contenido "rosa", sobre todo en televisión.

Por eso, antes de comparecer en Valdemorillo de nuevo, el paseíllo lo ha hecho este miércoles 24 de enero por COPE para desvelarle a Carlos Herrera las razones que le llevaron a tomar la decisión de cancelar la boda, minutos antes del enlace.

Ha sido su primera entrevista tras la vorágine informativa que protagonizó.

??@juanortegapr, en @HerreraenCOPE, sobre la decisión de suspender su boda: “Venía arrastrando unas dudas que no fui capaz de resolver. Asumo mi equivocación y pido perdón, no por la decisión en sí, sino por el momento en que la tomé” https://t.co/ExwWWHmR7xpic.twitter.com/BTfod9Jvcl — COPE (@COPE) January 24, 2024

Juan Ortega decide no casarse 2 de diciembre con la que iba a ser su esposa. Y se lo comunica. ¿Creía que eso iba a ser un terremoto mediático de tal dimensión? Responde que no, porque "al final, en esta vida con la sociedad en la que vivimos, la gente está acostumbrada a casarse o separarse. Pero a suspender una boda unos días antes no. Pero entiendo el follón que se haya formado. No me imaginaba que iba a levantar tanto revuelo".

El torero ha contado dónde ha estado para refugiarse. Explica que ha estado con su gente. Bien rodeado.

De todo lo que se ha dicho, lo más exagerado e inexacto que ha escuchado, indica que "desde que saltó la noticia, se han dicho muchas cosas que la mayoría no son ciertas. Aquí, la única verdad de lo que ha pasado es que Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho. Teníamos una relación muy buena, veníamos arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver. Lo asumo y pido perdón. No por la decisión en sí, sino el momento en el que la tomé".

Al final, explica que "tomar esa decisión unas horas antes con los invitados ahí.... entiendo del daño que puedas causar. El dolor, pues mira, hubiese tomado la decisión unas horas antes y habría sido lo mismo. No deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren". Si es verdad, dice Ortega, que "solamente puedo hablar bien de Carmen. Es una mujer 10, extraordinaria, que me ha hecho crecer como persona y torero, al igual que su familia. Siempre me han tratado como un hijo. Y si algo me duele y por algo estoy sufriendo es por haberle hecho daño unas personas que no son responsables de su decisión".

Ortega insiste en que el único responsable de la decisión es él. "La tomé sabiendo las consecuencias que tenía. Yo lo entiendo así. Un matrimonio es lo suficientemente serio como para hacerlo con dudas. No quería traicionar a Carmen ni a mí mismo".

La conversación que mantuvo con la que iba a ser con su esposa fue dura. "Pero lo de menos era la boda en esos momentos. Lo que verdaderamente importa es que se termina la relación con una persona a la que quieres".

Su relación actual con ella, "al contrario de lo que se puede imaginar la gente, la verdad es que nos seguimos manteniendo mucho cariño y respeto y los dos tenemos mucha paz. Al final ha sido algo por lo que hemos peleado mucho".

A las personas que no entendieron esa decisión que tomó, dice que "lo que me tranquiliza es que tanto Carmen como yo sabemos la verdad de todo. El motivo real es el que te he comentado. Siempre que hemos tenido una situación complicada, siempre hemos encontrado el motivo para seguir luchando por nuestra relación. Al final, el corazón y los sentimientos mandan y eso no se pueden controlar".

Concluye Ortega diciendo que asume las consecuencias, aunque le gustaría que "tanto Carmen como su familia, puesto que ellos no tienen ninguna responsabilidad, pues lo dejasen tranquilos. Ya sabe la gente lo que pasó".

¿Volverá con Carmen Otte?Concluía su paso por 'Herrera en COPE' el diestro indicando que "esa pregunta no te la puedo responder. Carmen es una persona a la que quiere mucho y no me podría perdonar volver a hacerle daño".

Arranca temporada

Juan Ortega asegura que vive para el toreo y su profesión, y está muy ilusionado con ello. Ha explicado que se va la próxima semana a México a deleitar con su arte. "Estaremos allí tres o cuatro días y volveremos a España".

"El mes de febrero empieza a caminar la temporada, aunque los platos fuertes comienzan en marzo. Está muy bien planteada, como yo siempre he querido. El resultado de la temporada que viví el año pasado, fue que se convirtió en una de las más importantes de mi vida". Este año estará en Madrid. Y tiene la idea de torear, de hecho, en San Isidro y en Sevilla.

¿Un torero escucha todo lo que se dice en el ruedo, desde el tendido? Responde Ortega que escucha lo que quiere, y que "cuando las cosas van bien, sí tengo mucha conexión con los tendidos. Y cuando va cuesta arriba, se me 'cierran' los oídos". El diestro, además, incide en que "querer es poder. Y en el toreo es justamente lo contrario. Aquí hay un componente que es el toro y que te lo descompone todo. Las cosas tienen que surgir y salir".

Respecto a cómo le puede afectar su circunstancia personal al desarrollo de su carrera, indica que "uno va teniendo sus años de alternativa, sabe cómo afrontar las cosas y como son decisiones que uno toma seguro de sí mismo y convencido, intentaré que me afecte lo menos posible".

De momento, se pondrá a prueba, de vuelta en España tras su paso por tierras mejicanas, en la Feria de Valdemorillo, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de febrero.