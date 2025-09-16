La Comunidad de Madrid invierte 1,4 millones de euros para reformar la calle Las Lindes, eje de movilidad que comparten Colmenarejo y Galapagar

Podría parecer una vía más del callejero pero se trata de un eje de movilidad compartido por dos localidades, Colmenarejo y Galapagar, y los vecinos de ambos llevaban tiempo reclamándolo: la calle Las Lindes está siendo sometida a obras de renovación integral por parte de la Comunidad de Madrid a través del PIR supramunicial para dar respuesta a una demanda histórica.

Hacían falta una nueva red de saneamiento, nuevas aceras y pavimentación y modernización de las infraestructuras básicas como agua, luz, telefonía y alumbrado público.

A ello se ha destinado un presupuesto de 1,4 millones de euros.

Este martes ha comprobado cómo avanzan los trabajos el consejero de Presidencia y Administración Local.

"Esto es un ejemplo de cuando las administraciones públicas nos ponemos de acuerdo de manera responsable para poder actuar. Aquí estamos invirtiendo 1,4 millones de euros a través de las actuaciones supramunicipales del Programa de Inversión Regional para mejorar toda la calle Las Lindes, la calzada, las aceras, la accesibilidad, todas las infraestructuras que por eso de que van soterradas a veces no las valoramos pero son muy importantes porque es donde van las canalizaciones del agua, de la luz, del teléfono, en definitiva, de todo aquello que se necesita en una vivienda", ha apuntado Miguel Ángel García Martín.

"Estamos encantados de cómo se desarrollan las obras de urbanización en la calle Las Lindes, están metiendo todas las infraestructuras, luz, agua, se está dejando todo preparado para los vecinos que quieran meter gas en un futuro... Los vecinos muy contentos, los alcaldes, muy contentos", aseguraba Fernando Juanas, regidor de Colmenarejo.

"Es una actuación que va a solucionar problemas históricos de los vecinos de ambos municipios y que, sin la ayuda de la Comunidad de Madrid, habría sido totalmente imposible hacer que tengan esas infraestructuras de las que hasta ahora no disfrutaban", ha dicho la alcaldesa de Galapagar, Carla Greciano.

Esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de siete meses, se realizará sobre una superficie total de 4.300 metros cuadrados.

Además, se va a cambiar la señalización viaria y el sistema de riego y se reorganizarán las zonas de aparcamiento. La actuación se completará con la creación de una zona común ajardinada.

Una vez terminen los trabajos, se verá mejorada la accesibilidad y la seguridad para peatones y vehículos que a diario se desplazan por esta calle, no sólo los vecinos que residen en ella.