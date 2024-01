La Comunidad de Madrid espera el pico de incidencia de la gripe la próxima semana

La Comunidad de Madrid espera para la próxima semana, después del Día de Reyes, el pico de la incidencia de la gripe, que se ha adelantado este año, ya que en 2023 fue a finales de enero o febrero. Así lo adelantaba este miércoles la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, y este jueves lo ha reiterado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, aunque ambas han transmitido un mensaje de tranquilidad a la población porque la incidencia es similar -e incluso algo inferior- a la que había en los años previos a la pandemia de COVID, incluso no ha habido aumento de casos con respecto a años anteriores.

Según los datos que manejan, al cierre de la última semana del mes de diciembre se alcanzó en nuestra región una incidencia de 168 casos por 100.000 habitantes, después de que en las cuatro últimas semanas del año se registrara una tendencia creciente de circulación del virus de la gripe. A fecha de hoy se registran 230 casos de gripe por 100.000 habitantes mientras que otras comunidades autónomas están en más de 520 casos por 100.000 habitantes. En la temporada 2018-2019, el pico de máxima incidencia de gripe se alcanzó en la Comunidad de Madrid la última semana del mes de enero, con 291 casos por 100.000 habitantes y en 2019-2020 fue en la primera semana de febrero con 280 casos.

La consejera ha atribuido el adelanto esta temporada a la forma en el que viaja el virus a nivel mundial y a las reuniones familiares. “Estamos más juntos en sitios cerrados y nos sentamos con más gente sin tomar medidas de precaución”. Por ello, ha recomendado a los ciudadanos que si tienen cualquier síntoma respiratorio deben protegerse con mascarilla, sobre todo si van a estar en contacto con personas frágiles o vulnerables, a la vez que ha recordado la importancia del lavado de manos y otras medidas de prevención como estornudar y toser siempre en la parte interior del antebrazo.

Asímismo, se aconseja a los mayores de 75 años que utilicen mascarilla siempre que acudan a lugares concurridos como fiestas o reuniones familiares, el supermercado o el transporte público.

Matute, además, ha insistido en que la COVID-19 no está aumentando y el virus respiratorio sincitial, que provoca la bronquiolitis, ha disminuido gracias a la campaña de vacunación en niños. "En la Comunidad de Madrid no estamos preocupados, sino ocupados, porque, aunque obviamente la frecuentación de las urgencias aumenta mucho, como ocurre todos los años, podemos asumir los ingresos hospitalarios y, de momento, no hemos tenido que suspender ningún tipo de actividad programada", ha indicado la consejera.

Por su parte, Andradas recordaba la importancia de la vacunación. Contra la gripe está disponible en estos momentos en todos los centros de Salud para poder ser administrada a todas aquellas personas que aún no la han recibido.

Urgencias hospitalarias tensionadas

Sociedades médicas y sindicatos han denunciado, sin embargo, que las infecciones respiratorias agudas, en concreto la gripe, están provocando una avalancha de pacientes que acuden a los servicios de urgencias, un 35% más que hace un año, porcentaje que se prevé siga al alza hasta que se alcance el pico epidémico.

Para hacer frente a la epidemia se han adoptado medidas, como todos los años por estas fechas, para reforzar el personal con el plan de invierno y abrir más camas hospitalarias. Sin embargo, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) habla de colapso y lo achaca a la "pésima planificaciónde los permisos y vacaciones del personal sanitario, pero también el déficit de profesionales, el Sistema Nacional de Salud prescindió de 43.000 empleos entre septiembre y octubre de 2023", según datos de la Seguridad Social recogidos por el sindicato.

CSIF ha exigido al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que, ante el aumento de las enfermedades respiratorias, apliquen protocolos y medidas de prevención para frenar la saturación en la Atención Primaria y en las urgencias de los hospitales. El sindicato explica que estas medidas estarían encaminadas a evitar esta situación, una vez que, según los últimos datos del sistema de vigilancia epidemiológica, la tasa global de infecciones respiratorias ha aumentado hasta 908,6 casos por cada 100.000 habitantes, un 12,7% más, "tensionando el Sistema Nacional de Salud".