Collado Villalba recuerda a Antonio Molina y homenajea a los héroes del año

Se acaban de cumplir 18 años del asesinato a manos de ETA del guardia civil Antonio Molina en Collado Villalba.

Como cada año, desde entonces, se llevará a cabo en la localidad un acto de homenaje y recuerdo. La cita es este sábado, 19 de diciembre, a las doce de la mañana, en la Carpa de la Malvaloca.

Este evento se ha convertido además, desde hace cuatro años, en un homenaje a los héroes de Collado Villalba, un reconocimiento anual a personas "que hayan hecho un sacrificio, algo loable, un acto generoso, que el beneficiario de la acción sea un vecino de Collado Villalba”, explicaba el Ayuntamiento en 2017, cuando se instauraron estos premios en memoria del desaparecido agente.

Este año, como no podía ser de otra manera, los premiados son los tres Centros de Salud y el Hospital General de Villalba, la Agrupación de Protección Civil, Policía Local y los Servicios Sociales Municipales. Las razonas, según la alcaldesa, están más que claras. "¿Por qué a ellos y no a otros? Hay muchos más héroes que se quedan sin premiar. Es porque estos trabajadores han estado en primera línea de la pandemia y clarísimamente siguen estando y el próximo año lo van a estar. Además son villalbinos de pro, son vecinos de Collado Villalba y el beneficio y la labor que están haciendo, que es impagable, revierte directamente en el municipio. Por eso han sido ellos los premiados y no otras personas", dice Mariola Vargas.

Al acto está previsto que asistan familiares del guardia civil Antonio Molina así como representantes de la vida social y política de los municipios cercanos, como los alcaldes de Alpedrete y Guadarrama, además de los miembros de la Corporación Municipal de Collado Villalba.

18 AÑOS SIN MOLINA

Antonio Molina es Hijo Predilecto de Collado Villalba, tiene la Medalla de Oro del municipio y una rotonda que lleva su nombre, justo frente al cuartel de la Guardia Civil donde prestaba servicio.

El 17 de diciembre de 2002, en un control rutinario en la A-6 junto a su compañero Juan Aguilar, la patrulla daba el alto a un vehículo que les resultó sospechoso. Y acertaron en su corazonada: iba cargado de explosivos que la banda terrorista ETA tenía intención de colocar en el centro de Madrid para sembrar de muerte y dolor la capital en plenas fiestas navideñas.

Se inició un tiroteo entre los miembros del comando y ambos agentes. Aguilar resultó herido y Molina falleció. Su acción le costó la vida, pero salvó la de muchas personas.

Antonio Molina tenía solo 27 años. Nacido en Melilla y primogénito de una familia de cinco hermanos, ingresó en la Benemérita en octubre de 1992. Llevaba 5 años destacado en el acuartelamiento de Collado Villalba. Era hijo, nieto y bisnieto de guardia civil. Había solicitado una plaza en su ciudad natal, destino al que, por desgracia, nunca llegó.